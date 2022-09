Anna Pylsy julkaisee lastenvaatemalliston

Joutsalaislähtöinen Anna Pylsy pohti äitiyslomalla ollessaan tarkemmin ajatusta siitä, mitä oikeasti haluaisi tehdä työkseen. Kolmevuotiaan Eevi-tyttären äiti antoi itselleen vuoden aikaa keksiä uusi suunta uralla. Pylsy rupesi listaamaan asioita, joissa koki olevansa hyvä. Viimeiset viisi vuotta Pylsy oli työskennellyt kiinteistövälitysfirmassa ja ennen sitä yrittäjänä. Lisäksi taustalla koko ajan kulkenut perheyritys viritti Pylsyn ajatuksia uudemman kerran kohti yrittäjyyttä.

– Listatessani asioita tajusin, että haluan tehdä itselleni työpaikan, jossa pääsen toteuttamaan niitä asioita, joissa koen olevani hyvä, toteaa Pylsy.

Hankkiessaan tyttärelleen vaatteita Pylsy havaitsi, että suomalaisia, neutraaleja lastenvaatteita, oli markkinoilla varsin vähän. Vaikka viimeisen vuoden sisään on ilmestynyt neutraaleja vaatteita kirjavan ja printtipainotteisten vaatteiden rinnalle, näki Pylsy juuri sen omanlaisen malliston uupuvan Suomesta.

Ajatukset kestävistä ja ajattomista lastenvaatteista saivat sinetin tämän vuoden helmikuussa, kun kaksi vuotta kypsytelty ja muhinut suunnitelma muotoutui minimalistiseksi Maja Style-vaatemallistoksi. Lastenvaatemallisto on klassinen, hillitty ja laadukas.

Eevillä yllään Maja Stylen biker-shortsit ja vohveli-college.

– Oma tyylini on neutraalimpi ja sen myötä myös Eeville olen halunnut etsiä hillitympiä sävyjä. Maja Style on sävymaailmaltaan hyvin neutraali. Luonnonmateriaaleista valmistetut kankaat tulevat Euroopasta ja ne on suunnattu suoraan lasten käyttöön heidän ihoaan ajatellen. Tuotteiden ompelu toteutetaan Suomessa, summaa Pylsy.

Lisäksi malliston kantava ajatus on niin sanottu kapselivaatekaappi, jota lasten vaatteissa ei vielä hänen mukaansa ole suuremmin hyödynnetty.

– Maja Style -mallisto sisältää mukavia, tyyliltään neutraaleja pitkän käytön leikkivaatteita, joissa pikkuiset viihtyvät. Osassa vaatteitamme käytettävä oversize-mitoitus ja neutraali unisex-tyyli mahdollistavat vaatteiden pitkän käyttöiän. Toivomme, että vaatteemme ilahduttavat ajattomalla designillaan useampaa eri käyttäjää. Ajatus on, että malliston vaatteet ovat tuplakokoisia ja kasvavat lapsen mukana, taustoittaa Pylsy.

Kuvassa pieni sneak peek ensi kesän mekkoon.

Paluu yrittäjäksi on Pylsyn mukaan luonteva ja monen asian summa. Pylsy on etäkouluttautunut markkinointiin ja saakin hyödynnettyä osan opinnoistaan suoraan uuteen työhön. Pylsy vastaa itse malliston suunnittelusta, visuaalisesta ilmeestä sekä tuotteiden viimeistelystä.

– Tässä työssä pääsen yhdistämään kaiken osaamiseni, aina muotoilusta visuaaliseen markkinointiin, summaa tekstiilimuotoilijan koulutuksen opiskellut ja pitkän uran tila- ja sisustussuunnittelun parissa tehnyt Pylsy.

Kerroksellisen vaatemalliston lisäksi Pylsyllä on suunnitteilla oheistuotteita, muun muassa lasten henkari. Eevi-tytär on testannut vaatteiden prototyyppejä ja toimii mielellään mallina jäätelöpalkalla. Alkuun vaatteita tulee koossa 60–104 cm, mutta Eevin kasvaessa mallisto mahdollisesti laajenee.

Maja Stylen sävyt ja mallit ovat ajattomia eikä niinkään sidottu sesonkien mallistoihin.

Pylsyn mentorina ja tukena ideoiden ensimmäisestä pallottelusta lähtien on ollut hänen oma äitinsä, pitkän linjan vaatealan yrittäjä Anu Pylsy.

– En ehkä viisi vuotta sitten olisi osannut ottaa näin paljon seikkoja huomioon. Kaikki työkokemus ja koulutus on tuonut tähän pisteeseen, että nyt olen valmis yrittäjäksi. Koen myös, että olen saanut vahvan verkoston ympärille, sanoo Anna Pylsy.

Projektissa on ollut paljon liikkuvia palasia sekä muuttuvia tekijöitä, mutta tällä hetkellä tavoitteena on julkaista mallisto syyskuussa avautuvassa verkkokaupassa. Malliston matkaa voi seurata Maja Stylen Instagram-tililtä.

