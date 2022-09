Hehewutilta uutta musiikkia

Laulaja-lauluntekijä Hehewuti, siviilissä Hartolan Rusissa asuva Henna Raita, julkaisee tänään uuden singlen Kuulenko. Julkaisu on artistin ensimmäinen tänä vuonna ja kokonaan hänen omaa tuotantoaan.

Lauluaihio on syntynyt jo vuonna 2015, ja siitä saakka kappaletta on kuultu Hehewutin keikoilla. Yleisön pitämän kappaleen ottaminen työpöydälle olikin artistille haastavaa, koska kappaletta on soitettu niin paljon ja artistista oli vaikea tehdä kappaleelle mitään radikaalia.

Raita kertoo biisien kirjottamisen ja säveltämisen olevan kaikkein rakkainta musiikin tekemisessä.

– Olen tosi onnellinen, kun istun kirjoittamaan, artisti kertoo.

Biisiaihioita Raidalta syntyy vuosittain useita kymmeniä.

Henna Raita on entinen alppihiihtäjä ja olympiaurheilija, joka edusti Suomea Naganon, Salt Lake Cityn ja Torinon olympialaisissa. Hän on omistautunut vuodesta 2015 lähtien täysin musiikin tekemiselle, ja säveltää sekä sanoittaa kappaleensa, tuottaa ne ja esiintyy keikkailevana artistina.

Tarja Kuikka

