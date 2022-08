Mieskonmäessä juhlittiin venetsialaisia

Mieskonmäessä juhlittiin viikonloppuna veden, tulen ja valon juhlaa lämpimissä tunnelmissa. Mieskonmäen kyläseuran järjestämät venetsialaiset järjestettiin toistamiseen ja paikalle oli saapunut ihmisiä sekä veneillen että autolla.

Illan ohjelmaan kuuluivat muun muassa ketjunheitto sekä tonkkumin heittokisailu. Illan pimetessä kokko ja rannalla olevat muut valot toivat tunnelmaa pimenevään elokuiseen iltaan.

Kesä on ollut Mieskonmäessä tapahtumarikas myös muiden tapahtumien osalta. Kesän aikana kylällä on järjestetty muun muassa kesäkirppistä, vanhan kyläkoulun luokkakokousta sekä osallistuttu avoimien kylien päivään. Kyläseura on ollut tyytyväinen siihen, että tapahtumiin ovat löytäneet niin uudet kuin vanhatkin kävijät.

Vaikka kesäkausi alkaakin olla päätöksessään, on kylällä reippaasti tapahtumia luvassa myös syksylle. Ensi viikonloppuna kylältä on mahdollista suunnata Krouvin lavatansseihin ja seuraavana viikonloppuna, 10.9., Mieskonmäen vanhalla kyläkoululla järjestään lähiruokapäivät.

Sanni Nieminen