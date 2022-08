Ilmavoimat lentää kuudella konetyypillä Baana 22 -maantietukikohtaharjoituksessa Joutsassa

Ilmasotakoulu pitää Baana 22 -maantietukikohtaharjoituksen Joutsan varalaskupaikalle perustettavalla tilapäisellä sotilaslentopaikalla 25.9.–30.9.

Nelostie suljetaan Joutsassa välillä Korpilahdentien liittymä–Pertunmaantien liittymä 25.9. klo 20.00–30.9. klo 06.00 väliseksi ajaksi. Tuona aikana liikenne ohjataan kiertotielle. Sulusta aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Suljettava tieosuus on noin 4,5 kilometriä pitkä.

Käytännössä ely-keskus sulkee Joutsan taajaman läheisyydessä valtatien isoilla aidoilla jonkin matkaa Pertunmaantien risteyksestä pohjoiseen. Tammihaaran suunnassa sulku on Korpilahdentien risteyksestä jonkin matkaa etelän suuntaan. Jyväskylän suuntaa ajavat voivat siten käyttää normaalisti Korpilahdentietä.

– Harjoitus jakautuu kolmeen vaiheeseen. Tukikohdan perustaminen alkaa sunnuntaina klo 20.00, jolloin Nelostie suljetaan. Tuolloin alamme puhdistaa tiealuetta irtosorasta ja muusta vastaavasta. Suihkumoottorit imevät paljon ilmaa sisäänsä, ja varmistamme näin, ettei moottorien sisälle lennä mitään sinne kuulumatonta, kertoo everstiluutnantti Jussi Ansamaa Ilmasotakoulusta.

Varalaskupaikalle tehdään myös kiitotievalojärjestelmä kehystämään sitä pimeässä operoimista varten. Alueelle tulevat myös valot osoittamaan oikeaa liukukulmaa lähestymislentoa varten.

Lentotoiminta alkaa heti maanantaina ja jatkuu torstai-iltaan asti. Koneita on ilmassa päivittäin kello 10 ja 23.30 välillä. Myös pimeätoiminta kuuluu harjoitukseen.

Lentotoimintaan osallistuvat F/A-18 Hornet monitoimihävittäjät, Hawk-suihkuharjoituskoneet, Casa C-295M -kuljetuskone sekä Pilatus PC-12 NG -yhteyskone, Learjet 35 A/S -suihkukone ja alkeis- ja jatkokoulutuskone Grob G115E. Varalaskupaikan leveys ja kantavuus ovat riittävät kaikille näille. Jokainen konetyyppi tekee laskuja ja nousuja.

– Kiitotien pinta täyttää meidän vaatimuksemme. Lähiaikoina alkaa puuston raivaus tien sivuilta lentämisen varotoimintaan liittyen, kertoo Ansamaa.

On myös mahdollista, että harjoitukseen osallistuu ulkomaisia lentokoneita kansainvälisen harjoitustoiminnan tiivistymisen myötä. Tämä ei kuitenkaan ole varmistunut.

Suljettu tieosuus ja maantietukikohta ovat harjoituksen ajan suljettua sotilasaluetta. Alueelle ei päästetä katsojia. Ilmassa koneita voi nähdä ja kuulla koko Joutsan lähialueille maanantain ja torstain välisenä aikana 26.9.–29.9. Nämä ovat harjoituksen varsinaiset lentopäivät.

Viimeistään perjantaiaamuna kello 6.00 Nelostie palaa jälleen normaaliin liikennekäyttöön. Ostetun joukkoliikenteen kohdalla suunnitelmat ovat vielä harjoituksen ajalta auki. Tarvittaessa hälytysajoneuvoille järjestyy kulku, sillä suunnitelmat erilaisia poikkeustilanteita varten ovat olemassa.

Ilmavoimien harjoituksen vuoksi Nelostiellä on käytössä kiertotie Jyväskylästä Joutsaan syyskuun lopulla. Kuva: Keski-Suomen ely-keskus.

Kiertotie Jyväskylään Kangasniemen kautta pidentää matkantekoa noin 40 km. Matkaan on syytä varata noin tunti lisäaikaa. 7.000 ajoneuvon normaaliliikennemäärä haluttiin ohjata yleisille teille, koska näin varmistetaan turvallinen liikenne. Myös Poikkitie on käytettävissä, mutta se on raskaalle liikenteelle kapea ja sorapintaisena sitä ei suositella.

Tätä reittiä huolletaan harjoituksen aikana suolaamalla, sorastamalla ja tasaamalla. Kangasniemen taajamassa lisääntyvään liikenteeseen vastattiin tekemällä jo suunnitellut 400.000 euron korjaukset ennakoivasti. Kaiken kaikkiaan kiertotiellä on 31 keltamustaa opastetta varmistamaan liikenteen sujuvuutta.

– Yksityisteille ely-keskus ei ohjaa liikennettä tällaisissa tilanteissa. Paikalliset varmasti tunnistavat nämä reitit. Työmatkaliikenne Leivonmäen ja Luhangan suunnasta esimerkiksi Joutsan taajamaan varmasti hakeutuu tälle pienemmälle tiestölle, toteaa yksikön päällikkö Jari Mikkonen Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo, että kunta pitää torstaina sisäisen palaverin koulukuljetuksista ja kotihoidon järjestymisestä.

– Koulukuljetukset järjestetään ja ikäihmiset hoidetaan. Torstaina nämä seikat selviävät tarkemmin. 12.9. järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus koko harjoituksesta, minkä yhteydessä näistäkin asioita kerrotaan, sanoo Nissinen.

Harjoitukset maantietukikohdassa ovat monin paikoin suoranaisia kansanjuhlia, sillä moni tulee paikan päälle bongaamaan sotilaskoneita. Kunta järjestää Rametko-hallin pihaan katsomoalueen, ja se on ainoa virallinen paikka seurata harjoitusta. Maanäyttöä ei yleisölle tule.

Baana on Ilmavoimien vuosittainen maantietukikohtaharjoitus. Harjoituksen tavoite on suorittaa lentokoulutusohjelmien mukaisia laskeutumisia ja lentoonlähtöjä maantietukikohdassa. Ilmavoimat harjoittelee säännöllisesti tukeutumista muualle kuin kotitukikohtiin, jotta lentokoneet voidaan tarvittaessa hajauttaa nopeasti eri puolille Suomea. Toiminta maantietukikohdista kuuluu kaikkien Ilmavoimien lentäjien koulutukseen.

Harjoitus pidetään Joutsassa, koska edellisestä harjoituksesta paikallisessa maantietukikohdassa on kulunut jo kymmeniä vuosia. Everstiluutnantti Ansamaa kertoo, ettei ao. harjoitus liity Ukrainan tilanteeseen. Käsky harjoituksen järjestämisestä Joutsassa tuli nimittäin jo viime vuoden lopulla.

Sen verran kansainvälinen tilanne vaikuttaa, että USA:n, Iso-Britannian ja ehkä Ruotsin ilmavoimien edustajat tulevat paikan päälle tutustumaan harjoitukseen. Suomen tapa toimia maantietukikohdissa kiinnostaa laajasti.

Kuva on vuodelta 2016 tapahtuneesta Ilmavoimien harjoituksesta Heinolan Lusin varalaskupaikalta. Kuva: Janne Airaksinen.

Joutsa on yksi Ilmasotakoulun vastuulla oleva maantietukikohta. Baana-harjoituksen järjestämisvastuu kiertää vuosittain Ilmavoimien neljän joukko-osaston kesken. Tänä vuonna on Ilmasotakoulun vuoro, ja everstiluutnantti Ansamaa arvioi, että on hyvinkin mahdollista, että Joutsan maantietukikohta jää harjoituskiertoon. Näin ollen on teoriassa mahdollista, että paikkakunnalle tulee neljän vuoden päästä uusi harjoitus.

Ely-keskuksella on aikomus rakentaa tähän liittyen alueelle hirvi- ja eläinaita. Myös rinnakkaistien tekemistä on kaavailtu, ja se on merkitty jo aiemmin kunnan kaavasuunnitelmaan.

– Nämä vaativat vielä muun muassa neuvotteluja maanomistajien kanssa, mutta kyniä on jo teroiteltu. Mahdollinen rinnakkaistie on pitkällä tulevaisuudessa, sillä se vaatii valtion rahaa 8–10 miljoonaa, kertoo yksikön päällikkö Mikkonen ely-keskuksesta.

Viime vuonna Satakunnan Lennosto järjesti harjoituksen Loimaalla, vuonna 2020 Lapin Lennosto lensi Ranualla ja vuonna 2019 Karjalan Lennosto otti käyttöönsä Heinolan Lusin.

Harjoitukseen osallistuu noin 200 henkeä. Paikan päällä on kantahenkilökuntaa 80 henkeä sekä 70 reserviläistä. Maantietukikohdan muodostamiseen osallistuu kertaavia reserviläisiä sekä varusmiehiä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Everstiluutnantti Jussi Ansamaa Ilmasotakoulusta tiedotti mediaa maanantaina Baana 22 -harjoituksen yksityiskohdista.