BreKS-projektin opettajia Joutsan lukion vieraina

Joutsan lukion BreKS-projekti päättyy elokuun lopussa ja projektin päätöskokous järjestettiin Joutsassa 15.–19. elokuuta. BreKS on Erasmus-rahoitteinen hanke, joka alkoi syksyllä 2019, ja jota koronapandemia runteli pahasti. Lukiolaisemme ehtivät osallistua yhteen työpajaan Sloveniassa talvella 2020, jonka jälkeen olemme voineet osallistua vain virtuaalisesti.

BreKS-projektin tavoitteina olivat ennakkoluulojen poistaminen, eri maiden kulttuureihin tutustuminen sekä vuorovaikutus- ja kielitaidon vahvistaminen.

Päätöskokoukseen osallistui 12 opettajaa viidestä eri maasta: Hollannista, Italiasta, Tanskasta, Sloveniasta ja Romaniasta. Viikon aikana teimme töitä projektin loppuarvioinnin ja -raportoinnin parissa, tutustuimme meidän koulumme hyvinvointiteemaan Ulpu Silvastin johdolla ja kuulimme Joutsan kunnan nuorten osallisuustoiminnasta Mikan Sirkan esittämänä.

Saimme myös esiteltyä suomalaisen erikoisuuden: ilmaisen koululounaan, joka tarjotaan kaikille ja kaikkina päivinä. Vastaavaa systeemiä ei Keski-Euroopassa ole. Tiistaina vieraat esittelivät kouluansa ja maatansa, kuulijoina auditoriossa olivat kaikki yläkoulun ja lukion opiskelijat.

Virallisen ohjelman lisäksi oli muun muassa pullanleivontailta, koulukampukseen tutustumista sekä retki Leivonmäen kansallispuistoon, kaikissa oli mukana lukiolaisiamme oppaina. Viikko oli kaikkinensa antoisa ja tehokas englannin kielitaidon tehokuuri hiljaisen koronajakson jälkeen.

Tänä lukuvuonna Joutsan lukion kansainvälisyystoiminta käynnistyy jälleen. Ranska IV -projektissa on mukana paljon lukiolaisia, ja koska kyseessä on omarahoitteinen projekti, niin konsertti on tulossa 26.11. ja vieraat ovat tulossa helmikuussa.

Sanna Pienmäki

BreKS-projektin päätöskokoukseen Joutsaan tulleet ulkomaiset opettajat pääsivät virallisen ohjelman ohessa myös leivontapuuhiin. Kuvassa leipomassa lukion oppilas Noora Mäyrä sekä kansainvälisistä vieraista hollantilaiset Hilgo (oik.) ja Marjolijn.