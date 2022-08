JoSePa luottavaisin mielin kohti Futsal-Ykköstä

Mikko Paappanen väistyi päävalmentajan paikalta, rosteri alkaa olla kasassa

JoSePan miesten futsalin edustusjoukkue nousi vuonna 2015 Futsal-Ykköseen, jossa pelattiin seuraavat kolme kautta. Kaudelle 2018–2019 joukkue nousi Futsal-Liigaan voittaessaan Riemun liigakarsinnoissa toistamiseen, noin 150 kannustajan hurratessa Jyväskylän Monnarilla.

Liigassa pelaamista jatkettiin tämän vuoden kevääseen asti, jolloin kohtalona oli tippua sarjaporrasta alemmas takaisin Futsal-Ykköseen. Tippuminen oli kova pala, erityisesti joukkueen ydinporukalle ja päävalmentajalle, jotka ovat taittaneet lajin parissa yhteistä matkaa liki 20 vuotta.

Nyt, useampi kuukausi sarjan päättymisen jälkeen, ollaan JoSePassa paremmilla fiiliksillä. Katseet on suunnattu tulevaan ja suunnitelmia on hiottu. Myös valmennuksessa on tapahtunut muutoksia; pitkään päävalmentajana toiminut Mikko Paappanen jättäytyi johtohahmon paikalta. Paappasella on päävalmentajana takanaan neljä vuotta ylimmällä sarjatasolla, kolme vuotta Ykkösessä ja sitä ennen useampi vuosi alemmissa harrastesarjoissa.

JoSePa pelasi neljä kautta futsalin ylimmällä sarjatasolla.

– Kyllä lähteminen tuntuu haikealta, sen verran hyvin tämä porukka on hitsautunut vuosien saatossa yhteen. Pitkä pätkä on takana ja paljon on koettu yhdessä. Olen kiitollinen ja ylpeä, että juuri täällä porukalla pystyttiin tekemään tätä hommaa. Liigassa valmennusta pitäisi tehdä täysipainoisesti, se on vähän kuin kaikki tai ei mitään. Nyt oli jollain tapaa oikea aika ja myös helpompi jättäytyä pois ja antaa tilaa seuraavalle, summaa Paappanen.

– Onhan se harvinaislaatuista, että samalla porukalla on pelattu se reilu 15 vuotta välillä enemmän ja vähemmän tosissaan, ja noustu harrastesarjoista aina Liigaan asti. Olen todella ylpeä porukasta, joka on mennyt Mikon johdolla eteenpäin. Ei sitä ikinä olisi voinut kuvitella, että tällainen kyläporukka pelaa jonain päivänä ylintä sarjaa, mutta niin siinä vain kävi. Tippumisen myötä jonkinlainen ympyrä sulkeutui. Voin vain olla ylpeä tästä jengistä ja kiittää Mikkoa kaikesta, mitä yhdessä on koettu, kiteyttää joukkueen ydinporukkaan lukeutuva pelaaja Janne Kosunen.

– Näen putoamisen nyt ennen kaikkea positiivisena mahdollisuutena uuteen, toteaa Paappanen.

Lajin ympärille on kokoonnuttu ja saatu yhteisiä kokemuksia, joita varmasti saadaan lisää tulevalla kaudella.

Paappasen isoihin saappaisiin on valittu seuraaja; uutena päävalmentajana aloittaa Jesse Kalliokoski, joka viimeiset kolme vuotta on toiminut useamman Suomen mestaruuden voittaneen KaDyn apuvalmentajana. Kalliokoski pelasi Dynamossa Liigaa vuodet 2015–2018, joista viimeisimpänä joukkue nappasi Suomen mestaruuden. Kauden 2018–2019 Kalliokoski edusti JoSePaa, minkä jälkeen hän ripusti pelikengät naulaan ja siirtyi valmennuksen puolelle.

Sekä Paappanen että Kosunen näkevät Kalliokosken parhaana valintana.

– Näen valmentajan vaihtumisen positiivisena asiana joukkueelle sekä seuralle. Jesse pystyy varmasti kehittämään juuri niitä asioita, mitä meillä jäi kesken. Jesse on nähnyt niin läheltä ja pitkään ammattilaistason futsalia, että hänellä riittää meille rutkasti annettavaa, summaa Kosunen.

– Jokaisella valmentajalla on tietyt tavat ja jutut, ja valmentajan vaihtuessa uusi tietotaito on tervetullutta. KaDyssa on kuitenkin ollut hyvin erilaista tekemistä JoSePan tuttuun meininkiin verrattuna. Jesse tietää mihin on tulossa, mitkä ovat puitteet ja mahdollisuudet, komppaa Paappanen.

Pitkään päävalmentajana toiminut Mikko Paappanen uskoo, että Joutsan kotihallissa tullaan näkemään laadukasta futsalia tulevallakin kaudella.

Myös tulevan kauden joukkue alkaa olla kasassa. Kysymyksiä pelaajista on sadellut josepalaisille viikoittain, mikä kertoo lajin kiinnostuksesta. Ykkösen kausi alkaa pari viikkoa Liigaa perässä lokakuun alussa.

Ykkösessä edessä on hallinnollisesti samanlainen kausi kuin Liigassa, myös pelimatkoilla suhataan samaan tapaan ristiin rastiin Suomea. Futsal-Ykkösessä on mukana muun muassa Tervarit Oulusta, AS Moon Raahesta, PJK Pirkkalasta sekä TP-49 Toijalasta.

Sekä Paappasella että Kosusella on Futsal-Ykkösestä lämpöisiä muistoja. Kaksikko on yhtä mieltä siitä, että paikallisten näyttämällä kiinnostuksella ottaa laji omakseen, on ollut joukkueelle suuri merkitys. Lajin ympärille on kokoonnuttu ja saatu yhteisiä kokemuksia, joita varmasti saadaan lisää tulevalla kaudella.

Osa vanhoista pelaajista jatkaa pelejä Futsal-Ykkösessä, joten paikallista väriä on varmasti luvassa.

Ydinporukkaan kuuluva Janne Kosunen toteaa, että JoSePa lähtee tulevalla kaudella Ykköseen voittamaan jokaista peliään.

Myös Kosunen on lupautunut jatkamaan, mikäli jalkapallokauden jälkeen kroppa on kunnossa. Paappasen mielestä Kosunen oli yksi viime kauden tärkeimmistä pelaajista, joten tämä lupaus kuulostaa entisen päävalmentajan korviin hyvältä.

– Ykkösessä taso vaihtelee paljon kärjen ja häntäpään välillä. JoSePa lähtee ehdottomasti Ykköseen voittamaan jokaista peliään, toteaa Kosunen.

Myöskään Paappanen ei aio täysin lajista irtaantua, vaan haluaa olla mukana.

– Todennäköisesti vähintään kaikki kotipelit aion seurata katsomossa. Vaikka tiputtiin, uskon silti vakaasti, että kotihallissa tullaan näkemään laadukasta futsalia edelleen. Ja toivottavasti paikalliset löytävät tiensä seuraamaan mielenkiintoisia kamppailuja futsalin parissa alemmasta sarjatasosta huolimatta, toteaa Paappanen.

Uusi päävalmentaja odottavaisin fiiliksin

Uutena päävalmentajana aloittanut Jesse Kalliokoski toteaa olevansa tulevan kauden suhteen erittäin hyvin ja odottavin mielin. Viime kaudella Suomen mestaruuden voittaneen Kampuksen Dynamon 2. valmentajana toiminut Kalliokoski koki viime keväänä, että omalla uralla on otettava seuraava steppi.

– Tuli sellainen olo, että kaipaan muutosta valmentajahommaan. Osoitin Joutsaan kiinnostukseni ja olin tyytyväinen, kun neuvottelujen tuloksena paikka päävalmentajana lukittiin. On mielenkiintoista ja samalla helppo hypätä Paappasen Mikon jäljiltä saappaisiin, kun hyvää ja mallikasta pohjatyötä on tehty useampi vuosi, toteaa Kalliokoski.

Muutamat harjoitukset Joutsassa vetäneenä Kalliokoski uskoo porukan olevan hyvässä iskussa kahden kuukauden päästä. Kuva: Joutsan Seudun Pallo

Kalliokoski pelasi JoSePassa kauden 2018–2019. Parhaimpana muistona peliurasta JoSePassa Kalliokoskelle nousee mieleen yhteisö.

– Oli hienoa pelata Joutsassa, kun takana tuntui olevan koko kylän tuki ja halli oli täynnä. Kaikki puhalsivat yhteen hiileen ja hyvä energia oli aistittavissa niin joukkueen sisällä kuin ulkopuolella. Toivottavasti yleisö antaa tukensa meille tulevallakin kaudella, kiteyttää Kallikoski.

Kallikosken yksi päätavoite on kehittää erityisesti nuoria pelaajia. Joukkueen sisäiset tavoitteet hiotaan vielä palavereissa kuntoon ennen kauden alkua. Myös taktinen osaaminen, futsalin kirjaoppi sekä tietynlainen voittamisen kulttuuri lukeutuvat uuden päävalmentajan painopisteisiin valmennuksessa.

Muutamat harjoitukset Joutsassa vetäneenä Kalliokoski uskoo porukan olevan hyvässä iskussa kahden kuukauden päästä.

– Rosteri alkaa olla kasassa ja muutamia pelaajia on vielä tulossa näytille. Joitakin harjoitusturnauksia on tarkoitus pelata ennen virallista kauden alkua Futsal-Ykkösessä. Hyvällä innolla tässä mennään eteenpäin, summaa Kalliokoski.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Tällä kokoonpanolla JoSePa nousi Futsal-Liigaan kaudelle 2018-2019. Kuva: Riku Kuurne