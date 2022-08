Rusi Ridersillä vilkas kisaelokuu

Rusi Riders sai kauden 2022 kotikisat päätökseen lauantaina 20.8, kun Itä-Hämeen hevospalveluiden kentillä kisattiin aluetasolla kouluratsastuksessa. 6.–7.8. oli jo Rusissa kisattu ensin kouluratsastuksessa lauantaina ja sunnuntaina esteratsastuksessa. Seura järjesti kauden aikana kaikkiaan kuudet SRL:n hyväksymät kilpailut.

Rusi Ridersin kouluratsukot osallistuivat 14.8. Hämeen alueen joukkuemestaruuksiin Pohtiolammen ratsastuskeskuksessa Kangasalla. Hämeessä on kaikkiaan 69 seuraa, joista vain kahdeksan oli saanut joukkueen mestaruuskisoihin. Rusi Riders on seuramäärältään alueen pienimpiä, joten voidaan pitää jo saavutuksena joukkueen saamista kisoihin.

Aluejoukkuemestaruuksissa joukkueessa on kolmesta neljään ratsukkoa, jotka osallistuvat he B – he A -luokkiin. Rusi Ridersiä edustivat Eveliina Virtanen – Torpan Taikatuuli, Johanna Järvinen – Galvadoor, Liisa Alfthan – Elskverdig Foss 49 F ja Anna-Kaisa Hentinen – Kastell´s Filippus. Joukkueenjohtajana toimi Kirsi-Maarit Viinikka ja groomeina Loviisa Sievänen, Johanna Pajunen ja Merja Oksanen.

Kouluratsastuksen seurakilpailut 6.8., Rusi Riders ry. Kaikki osallistujat edustivat Rusi Ridersia.

Luokka 1, helppo C, tutustumisluokan kouluohjelma (rata A): 1) Jaana Tuukkanen, Mandyque 61.087%, 2) Johanna Romppanen – Iso-Irmeli 60.652%, 3) Edit Heinonen – Bailando 58.696%, 4) Pihla Saarinen – Elskverdig Foss 49F 56.891%.

Luokka 2, helppo B: 1) Johanna Järvinen – Galvadoor 68.654%, 2) Tiina Koskela -Wallenberg Papa Noel 58.077%, 3) Tiida Palm – Trolljenta 55.577%, 4) Sari Launiainen – Iso-Irmeli 55.192%, 5) Nina Mikkonen – Haaralan Vanilja 53.269%, 6) Else Salo – Elskvergid Fossb 49F 5.962%.

Luokka 3, helppo A, kenttäkilpailuohjelma: 1) Anna-Kaisa Hentinen – Kastell´s Filippus 63.958%, 2) Tiina Koskela – Wallenberg Papa Noel 60.208%, 3) Sari Lähde – Haaralan Vanilja 59.083%.

Esteratsastuksen seurakilpailut 7.8., Rusi Riders ry. Tuloksiin poimittu seuran omat ratsastajat.

Luokka 1 A.0.0: 1) Aada Salo – Mandyque 0/63.69, 1) Tiina Koskela – Wallenberg Papa Noel 0/62.60, 1) Eevi Oksanen – Bailando 0/52.88, 1) Vuokko Raittinen – Iso-Irmeli 0/57.47, …6) Inkeri Saarela – Elskverdig Foss 49F 36/103.65.

Luokka 2 (A0/A0): 1) Pihla Saarinen – Mandyque 0-0/49.35, 2) Nina Mikkonen – Haaralan Vanilja 0-4/43.17, …3) Eveliina Virtanen – Torpan Taikatuuli 4/60.00.

Luokka 3 (A0/A0): … 3) Eveliina Virtanen – Torpan Taikatuuli 4/58.81, 3) Tiida Palm – Wiske 4/48.15, …6) Nina Mikkonen – Haaralan Vanilja 12/59.97, 7) Vilma Elfvengren – Trolljenta 30/82.32.

Luokka 4 (A0/A0): 1) Edith Heinonen – Bailando 0-0/43.43, 1) Miia Valtonen – Iso-Irmeli 0-0/43.35, … 5) Tiida Palm – Wiske 4/48.35.

Luokka 5- (A0/A0): 1) Tiida Palm – Trolljenta 4/52.44.

Hämeen alueen kouluratsastuksen joukkuemestaruudet 14.8., Kangasalan Ratsastajat

Luokka 10 – Prix de Wääksyn kartano, joukkuemestaruusluokka, helppo B: … 4) Johanna Järvinen – Galvadoor 66.100%, … 15) Eveliina Virtanen – Torpan Taikatuuli 56.400%.

Luokka 11- Prix de Ratsastustarvike.net, joukkuemestaruusluokka, helppo A: … 9) Anna-Kaisa Hentinen – Kastell´s Filippus 65.544%, … 15) Liisa Alfthan – Elskverdig Foss 49 F 54.131%.

Kouluratsastuksen aluekilpailut 20.8., Rusi Riders ry

Luokka 1, helppo B: … 5) Liisa Alfthan – Trolljenta 60.097%, 6) Eveliina Virtanen – Torpan Taikatuuli 59.116%.

Luokka 2, helppo A: … 3) Johanna Järvinen – Galvadoor 63.300%.

Luokka 3, vaativa B: … 3) Anna-Kaisa Hentinen – Kastell´s Filippus 56.125%.

Liisa Alfthan

Yläkuva: Rusi Ridersin Johanna Järvinen ja Galvadoor ovat kesän aikana sijoittuneet useissa kisoissa. Elokuussa ratsukko starttasi ensimmäisen he A tason luokan Rusissa järjestetyissä aluekisoissa tullen kolmanneksi.