Koskikaran kierros Rutalahdessa saa pysäköintialueen

Koskikaran kierros Rutalahdessa on saatu kunnostettua reitin osalta varsin hyvään kuntoon ely-keskuksen ja valtion lisämäärärahojen turvin. Pysäköinnissä on ollut haasteita, mutta Metsähallitus on saanut ratkottua asian yhteistyössä Joutsan kunnan, Leivonmäen kansallispuiston ystävien ja Rutalahden kyläyhdistyksen kanssa.

Rakentaminen varmistuu lopullisesti, kun tiehoitokunta on käsitellyt liittymäasiat parkkipaikalta tielle. Parhaaksi ratkaisuksi on todettu pysäköintialueen rakentaminen kunnan vuokratontille, Rautsillantien varteen. Pysäköintialueen kooksi on suunniteltu noin 400 neliötä, jolloin siihen mahtuisi 12–15 autoa. Metsähallitus haluaisi aloittaa pysäköintialueen rakennustyöt syyskuussa 2022.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Henri Solismaa Metsähallituksesta kertoo, että pysäköintialueen kustannusarvio on noin 5.000 euroa.

– Pysäköintialue rakennetaan mahdollisimman hyvin maisemaan sopien, esimerkiksi tontin kulmassa kasvava iso kuusi jää pystyyn. Rutalahden nuorisoseuran kanssa on lisäksi sovittu, että mahdolliset linja-autot voidaan ohjata pysäköimään Letkaliiterin pihaan. Toivomme, että kunhan uusi Koskikaran pysäköintialue viitoituksineen on valmis, jäävät Koskikaran kierroksen paikoitusongelmat vihdoin historiaan, kertoo Solismaa.

Koskikaran kierros on 3,5 kilometrin mittainen luontopolku Rutalahden kylässä. Reitti liittyy Leivonmäen kansallispuistoon.

Janne Airaksinen

Lisätty 26.8. klo 10.19 kartta tulevan parkkialueen sijainnista Rutalahden kylällä. Kuva: Metsähallitus.