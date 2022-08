Teuvo Ruohonen on ehtinyt paljon sadassa vuodessa

Joutsaan liittyvät kesämökki, Sikariporras, sahti ja heinätalkoot

Kuinka paljon joutsalaisuutta ehtii tarttua ihmiseen yli 40 mökkiläisvuoden aikana? Ainakin monta hyvää muistoa, jotka saavat suun hymyyn vielä vuosien jälkeen.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Kun 99-vuotias Teuvo Ruohonen ryhtyy puhumaan Joutsasta, keskusteluun nousevat heti ne perinteiset pitäjän tunnusmerkit: sahti ja Joutopäivät. Myös heinätalkoista ja hiihtämisestä puhutaan, ja tietenkin Kotkatniemestä, jossa Ruohosella oli kesämökki monen vuosikymmenen ajan.

– Siellä oli sitten mukavaa väkeä. Oli vuosi 1967 tai niillä main, kun rakennettiin Kotkatniemeen kesämökki. Tontti maksoi silloin tuhat markkaa, sehän oli melkein ilmainen, Ruohonen ihmettelee nyt.

Joutopäiviä Ruohonen muistelee lämmöllä, samoin heinätalkoita. Heinänteon aikaan oli joka talossa Kotkatniemessä talkoot, ja kutsut talkoisiin Ruohonen otti ilolla vastaan.

– Minut riskinä miehenä pantiin kankimieheksi. Talkoissa tutustui kivasti ihmisiin, ja tietysti talkoissa toinen houkutus oli sahti. Se olikin aika hyvä juoma, kunhan osasi pitää varansa, ettei ota liikaa.

Lapsuuden maisemissa Urjalassa heinäpellolla oli ollut toisenlaista: seiväsrivit kuului siellä lyödä viivasuoraan linjaan.

– Joutsassa sai heinäseipään iskeä mihin vaan. Vei aikansa, että opin maan tavoille!

Muutama vuosikymmen aiemmin oli vuosi 1939, kun Teuvo Ruohonen oli juuri päässyt keskikoulusta Urjalassa ja alkoi sota. Ruohonen ilmoittautui rintamalle vapaaehtoisena.

– Hain tietysti lentäjäksi ilmavoimiin. Mutta eihän minulla ollut ilmavoimien kanssa mitään tekemistä, vaan minut pantiin ilmatorjuntaan ja niitä ilmavoimia tuhoamaan, Ruohonen naurahtaa.

Niinpä sotavuodet eivät kuluneetkaan ilmassa, vaan raiteilla Muurmannin radalla. Ruohosen mukaan jokaiseen junaan liitettiin it- eli ilmatorjuntavaunu. Vaunussa oli kuusi sotilasta, vaunun keskellä oli kamina ja katossa iso reikä kohti taivasta. Siitä sihdattiin tykillä vihollisen lentokoneita.

– Yhden lentokoneen pudotinkin. Juna oli asemalla ja ihmiset menivät ulos jaloittelemaan, kunnes kaksi hävittäjää tuli ammuskelemaan ihmisjoukkoa. Oli se ihme että osuin – on aika pieni se kone taivaalla. Mutta lentokoneen kohtaloksi koitui, että se tuli liian lähelle. Ja ase oli aika jämerä, 20-millinen Madsen.

Karhumäen lähellä, Äänislinnan yläpuolella ammuttu kone toi Ruohoselle toisen luokan Vapaudenmitalin ja korpraalin arvon.

– Yksikön päällikkö riemastui, ja teki minulle oikein runon! Siitä osa meni ”Ruohonenpa ensimmäisen ryssäkoneen suitsi…” Muuten se oli oleskelua junien mukana ja vartioimista junan katolla. Oltiin aina eri junassa, ne vaihtuivat Äänislinnan asemalla. En ollut kovin vaarallisissa paikoissa: aluksi lentokoneet tulivat junien kimppuun, mutta kun huomasivat, että siellä on joka junassa aika tarkkoja it-miehiä, niin se väheni. Ei niiden kannattanut koneitaan uhrata.

Kun sota oli ohi, oli aika etsiä töitä. Puoli vuotta kului pikkuveljen kanssa metsätöissä. Se aika riitti savotalla, Ruohonen ei viihtynyt.

– Sitten näin lehdessä ilmoituksen, jossa haettiin armeijan käyneitä miehiä poliisiksi. Mielessäni ajattelin, että teen poliisin työtä niin kauan, kunnes saan jonkun kunnon ammatin. Ja toisin kävi! Ihastuin työhön ja menestyinkin hyvin.

Ura alkoi Helsingin liikennepoliisissa ja eteni lopulta ylikomisarioksi. Olipa Teuvo Ruohonen paikalla silloinkin, kun 1970-luvulla Helsinkiin perustettiin poliisin erikoisyksikkö Karhu. Karhusta kehkeytyi sittemmin erikoistehtäviä suorittava huippuyksikkö.

Ammattia ei Ruohosen tarvinnut enää vaihtaa – poliisin työssä riitti mielenkiintoisia tehtäviä eläkeikään asti. Sen jälkeenkin on virtaa riittänyt moneen. Pitkän iän salaisuus on Ruohosen mielestä liikunta.

– Tai ei se mikään salaisuus ole, vaan luulo. Minä en ole vähääkään urheilija, mutta minua ovat aina kiinnostaneet erilaiset liikuntamuodot. Kun tulin Helsinkiin töihin, ostin ensimmäiseksi itselleni kanootin ja meloin sillä monta kesää. Sitten kaverit halusivat perustaa lentopallojoukkueen, ja minäkin aloin pelata. Golfia olen pelannut sen verran, että löin kerran palloa – ja totesin, että se ei ole minun alaani laisinkaan! Mutta pääasia minulle oli hiihto, Ruohonen kertaa.

– Kävin Lapissa Äkäslompolossa hiihtämässä 54 talvena, aina viikon kerrallaan. Siellä on seitsemän tunturia, minulle oli kunnia-asia hiihtää niiden kaikkien huipulle. Jos kiersi ne kaikki saman päivän aikana, kierros kesti 11 ja puoli tuntia.

Joutsassa Teuvo Ruohonen ei niinkään hiihtänyt, sillä Joutsan ladulla on Ruohosen mielestä liian jyrkät alamäet. Niitä kun ei voi lasketella alas siksakkia. Sen sijaan Joutsassa pelattiin välillä lentopalloa. Sikariporras-joukkueessa pelikaverina oli muuan presidentti Mauno Koivisto.

– Manu oli kansan mies, jonka kanssa oli kiva jutella asioista. Politiikassa ollaan eri mieltä, mutta muutoin meillä oli yhteisiä asioita vaikka kuinka paljon. Sikariporras oli muutenkin mukava joukkue; mukana oli varttuneempaa väkeä, joiden kanssa kävimme kahdesti viikossa pelaamassa.

Lentopalloilu päättyi, kun Ruohonen kaatui kerran Joutsassa kesken pelin. Olkapää ei toipunut ennalleen, ja lääkäri kielsi pelaamisen. Myös mökkeily Joutsassa hiipui, kun Ruohonen jäi leskeksi.

– Myin mökin lopulta pois. Mutta joutsalaisia kaipaan, ai että he on kivoja ihmisiä.

Pyöreät sata vuotta on pitkä aika. Siihen on mahtunut lapsuusvuosia perheen kanssa, sota-aika, pitkä ura poliisina ja kesänvietot Joutsassa. Tarinoita ja kohtaamisia on paljon. Kymmenen vuotta sitten 90-vuotisjuhlassa Ruohosen parvekkeen alle kokoontui poliisin soittokunta.

– Saa nähdä, mitä ne nyt tällä kertaa keksii.

Teuvo Ruohonen

– Syntynyt 21.8.1922 Askaisissa

– Kävi keskikoulun Urjalassa

– Pestautui 18-vuotiaana vapaaehtoisena sotaan vuonna 1939

– Työskenteli poliisina Helsingissä eläkeikään saakka

– Oli mökkiläisenä Joutsassa 1960-luvulta noin vuoteen 2010

– Asuu Helsingissä

– Täyttää 21.8.2022 sata vuotta

Ilona Savitie

Yläkuva: Teuvo Ruohonen täyttää 21.8.2022 täydet 100 vuotta. Ruohonen vietti paljon aikaa Joutsan Kotkatniemessä kesämökillä, ja Sikariporras-lentopallojoukkueen kanssa tuli Joutsassa pelattua monta lentopallo-otteluakin.

Kuvassa tanskalainen Madsen-tykki, jota käytettiin ilmatorjunnassa. Samanlainen ilmatorjunta-ase oli käytössä Ruohosella junassa Muurmannin radalla. Kuva Äänislinnasta, Klimetskoin saarelta 7.7.1942. (E. Nurmi/SA-kuva)

Teuvo Ruohonen aikoo pian juhlia 100-vuotispäiviä kodissaan Helsingissä.