Luhangan kunta ei lunasta SSS Oy:n osakkeita

Luhangan kunta ei aio käyttää lunastusoikeuttaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin. Heinäkuussa Savonrannan Sampo Oy ilmoitti SSS Oy:n hallitukselle myyneensä 100 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita Energiaholding Finland Ab:lle. Kauppahinta on 7.000 euroa per osake, eli yhteensä 700.000 euroa.

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaana olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtynyt osake. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, on lunastusoikeus toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Lunastajan on tarjouduttava lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päätti, että kunta ei käytä lunastusoikeuttaan.

Jonna Keihäsniemi