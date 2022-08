Vapaaehtoiset turvasivat koulureittejä toistamiseen

Joutsan seutukunnan kouluissa aloitettiin eilen keskiviikkona uusi lukuvuosi. Joutsan yhtenäiskoulun ja Leivonmäen Kurkiauran koulun läheisillä suojateillä päivysti huomioliiveihin pukeutuneiden joukko. Koululaisten taivalta turvasi Joutsassa 15 ja Leivonmäellä viisi vapaaehtoista.

Toistamiseen järjestetty tempaus herätti autoilijoiden huomion – myös jalankulkijat sekä pyöräilijät kiinnittivät katseensa värikkäisiin partioihin.

Suojateitä ylittäneiden kasvoilla nähtiin hymyjä ja sanallista kiitosta sateli huomioliivisille. Myös autoista vilkuteltiin ja hymyiltiin iloisin mielin kiitokseksi.

Vapaaehtoisten lisäksi partioimassa oli Lähi-Tapiola Keski-Suomen Kangasniemen toimiston myyntipäällikkö, elämänturvaaja Sara Lappalainen. Lappalainen oli paikalla myös viime vuonna ja ilahtui Joutsaan kaartaessaan, että toistamiseen vapaaehtoiset partioivat suojateillä koulun aloittamisaamuna.

Joutsan katukuvassa huomioliivein pukeutuneet partiot saivat kiitokseksi hymyjä niin autoilijoilta, pyöräilijöiltä kuin kävelijöiltä.

Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Liikenneturva kysyi autoilevilta, miten he voisivat huomioida lapset liikenteessä paremmin. Kyselyyn vastanneista kuljettajista vain neljä prosenttia koki huomioivansa lapset liikenteessä aina hyvin. Omaa tarkkaavaisuuttaan parantaisi 58 prosenttia kuljettajista, puolestaan tien annossa suojatiellä skarppaisi reilut 10 prosenttia kuljettajista. Kyselyyn vastasi yhteensä reilut 1000 henkilöä, joista autoilevia oli 81 prosenttia.

Autoilijan velvollisuudet ovat suojatien kohdalla yksiselitteiset: kuljettajan on annettava tietä suojatielle tulevalle kävelijälle. Ratin tai ohjauskahvojen takana on syytä tiedostaa, että tien ylitys on lapsen näkökulmasta haastavampi kuin aikuisen. Huolellinen havainnointi sekä selkeät signaalit korostuvat suojatiellä silloin, kun tietä ylittävä on lapsi.

– Auto on maltettava pysäyttää kokonaisuudessaan ennen suojatietä tienylityksen ajaksi eikä hivuttaa sitä eteenpäin. Myös nilkka ojossa kaasuttaminen suojatieltä voi jäädä lapsen mieleen ikävästi. Koulutie ei saa olla asia, jota lapsi pelkää, se voi vaikuttaa myös halukkuuteen kulkea koulumatkat omin voimin, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen Liikenneturvan tiedotteessa.

Leivonmäellä vapaaehtoiset turvasivat koululaisten koulumatkaa.

Yläkuva: Eemil Nyberg asteli keskiviikkona turvallisesti kohti koulua ja ensimmäistä luokkaa.