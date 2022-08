Sana sunnuntaiksi: Totuus ja harha

”Viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa” (Job.28:28). Näin määrittelee viime sunnuntain Vanhan Testamentti teksti viisauden. Vielä tutumpi meille on sanonta ”Herran pelko on viisauden alku” (Snl.10:9). Pelko ei tässä yhteydessä tarkoita lamaannuttavaa pelkoa, vaan Jumalan kunnioittamista.

Jeesus osoitti meille Isän Jumalan rakkauden kuolemalla puolestamme ristillä. Jumalan rakkaus synnyttää meissä vastarakkautta eli halua elää hänen kanssaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa niin kuin lapsi isänsä kanssa. Kun lapsi rakastaa isäänsä, hän uskoo ja luottaa siihen, että isä tietää parhaiten, mikä on hänelle hyväksi ja pyrkii elämään isän tahdon mukaan. Täydellisesti rakastavalle Isälle, Jumalalle, on turvallista kertoa huolet ja murheet, mutta myös epäonnistumiset ja virheet ilman pelkoa. ”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon” (1.Joh.4:17-18).

Viime pyhän teemana oli totuus ja harha. Jeesus kehottaa elämään Jumalan tahdon mukaan ja tekemään hyviä tekoja. Hän muistuttaa, etteivät kaikki, jotka sanovat ”Herra, Herra” ja tekevät voimallisia tekoja, pääse taivasten valtakuntaan. Jotkut voivat saada Häneltä yllättävän vastaanoton: ”En tunne teitä. Menkää pois minun luotani te vääryyden tekijät” (Matt.7:23). Vielä vakavampi on Jeesuksen varoitus: ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia” (Matt.7:15).

Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja Hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen.

Hyvä esimerkki kristitystä, joka taisteli totuuden puolesta, on 1500-luvulla vaikuttanut Luther. Hän kirkasti uskoa Jeesukseen kirkossa, jossa esiintyi korruptiota, maailmallisuutta, rahan ja vallan himoa. Missä asioissa tämän ajan kirkon, seurakuntien ja yksittäisten kristittyjen pitäisi tehdä parannusta?

Viime pyhän rukous ohjaa meitä oikealle tielle: Herra, joka Hengelläsi valaiset pimeytemme, sinä näet, kuinka helposti kuljemme harhaan. Anna meille taito erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe, niin että eläisimme sinun tahtosi mukaan. Amen.

Tuula Leppämäki

Kirkkoherra