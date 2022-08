Puheenvuoro: Päättäjän kynästä

Nykyinen hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on toiminut nyt noin vuoden. Se on osoittautunut keskustelevaksi ja asioihin hyvin paneutuvaksi ryhmäksi. Samoin ovat olleet edelliset kolme lautakuntaa, joissa olen saanut olla puheenjohtajana.

Otan esiin muutamia lähiaikoina lautakunnassa käsiteltyjä asioita kuin esimerkkeinä toimintaa kuvaamaan.

Syntyvyys Joutsassa on viime vuosina asettunut parinkymmenen lapsen tasolle vuodessa. Kuitenkin varhaiskasvatuksessa on taisteltu tilojen ja henkilöstön riittävyyden kanssa samaan aikaan, yhä enemmän lapsia ilmoittautuu päivähoitoon. Syitä ilmiöön voi olla useita, muun muassa päivähoitomaksujen aleneminen, ryhmäkokojen pienentäminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus. Kuntaan on myös muuttanut joitakin lapsiperheitä.

Tilakysymyksiä on pohdittu kauan, ja nyt on saatu Joutsan kylän osalta ratkaisuksi Kirkkokankaalta remontoitavat tilat päivähoidon tarpeisiin. Samalla voidaan lopettaa kaksi pientä yksikköä, jotka ovat olleet varsin haavoittuvia henkilöstön poissaolojen vuoksi. Näin ollen Joutsan kylällä toimii tulevaisuudessa kunnan tiloissa kolme yksikköä ja lisäksi Kurkiauran koulun yhteydessä yksi. Lisäksi Rutalahdessa toimii vuokrattu omakotitalo päivähoitopaikkana, ainakin toistaiseksi.

Henkilöstötilanne on mennyt rimaa hipoen mutta laillisuuden rajoissa. Ns. särkymisvaraa ei ole ja esimiesten on erittäin vaikeaa saada sijaisia. Jonkinlainen sijaispankki pitäisi olla. Kevään aikana lautakunta päätti Joutsan liittymisestä yhteiseen sopimukseen, jonka puitteissa lapset voivat osallistua joustavasti varhaiskasvatukseen myös naapurikunnissa.

Perusopetuksen kouluverkosta saatiin ratkaisu edellisellä valtuustokaudella. Alakoulut toimivat Joutsan ja Leivonmäen taajamissa, lisäksi lapsia käy Luhangassa ja Toivakassa perusopetuksessa. Rakenteellisten ratkaisujen jälkeen painopiste on ollut opiskelijahuollon, erityistä tukea tarvitsevien ja muutoinkin opetuksen sisällön kehittämisessä. Käytössä on erityisen tuen kolmiportainen malli. Lautakunnan ehdotuksesta kunnanhallitus perusti erityisluokanopettajan viran 1.8. lukien.

Sote-uudistuksen toteutuessa Vaalijalan vajaakuntoisten ja vammaisten palvelukeskus Pieksämäellä lopettaa toimintansa nykymuodossaan. Siihen kuulunut Sateenkaaren koulu jatkaa toimintaansa uuden kuntayhtymän omistuksessa. Joutsa on tehnyt viisaan päätöksen liittyessään uuteen kuntayhtymään, toisin kuin monet muut aiemman Vaalijalan kuntayhtymän osakaskunnat.

Alakoulujen aamu- ja iltapäivätoiminnalla Joutsassa ja Leivonmäellä on pystytty säästämään ns. välikyytejä ja siten kunnan kuljetuskustannuksia. Muutenkin toiminta tukee lapsiperheiden sujuvaa arkea. Joutsan osalta tilakysymystä on lautakunnassa pohdittu usein. Niinpä nyt taas seuraavassa lautakunnassa yritetään löytää ratkaisu asiaan, toivottavasti vihdoin onnistaa.

Hyvinvointityön kannalta kunnassa on kaksi keskeistä työvälinettä, kunnan laaja hyvinvointikertomus ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Molemmat työvälineet antavat ajantasaista tietoa toteutuneesta tilanteesta, jonka perusteella lautakunnat käsittelevät jatkotoimenpiteitä.

Joutsassa on oikein ymmärretty kulttuurin ja liikunnan merkitys asukkaiden hyvinvoinnille. Pari vuotta sitten kirjaston toimintaa laajennettiin omatoimiaikojen muodossa. Kino ei toimisi nykyisillä lippuhinnoilla, ellei kunta tukisi toimintaa.

Lautakunta jakaa vuosittain hakemuksesta toimijoille kulttuuritoimen avustuksia. Lisäksi kunnanhallitus on linjannut, että kunta hankkii tiloihinsa taidetta yhdellä prosentilla tilikauden tuloksesta. Kulttuurityöryhmä tekee esityksen ja lautakunta päättää hankinnoista. Viime vuoden tuloksella se tarkoittanee noin 15.000 euron hankintoja. Kevään viimeisessä lautakunnassa hyväksyttiin kaikkia kuntalaisia koskeva kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelma.

Liikuntapaikat ovat kunnossa, viimeisin lisäys hyvään tarjontaan on kuntoportaat. Lautakunta lisäsi viime vuodesta ostopalveluna toteutettavaa liikuntaneuvojan viikkotyöaikaa merkittävästi. Lautakunta jakaa myös vuosittain avustuksia alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuihin pyrkien siten edistämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia.

Lautakunnan työ kuntalaisten hyvinvoinnin ja sivistyksen edistämiseksi jatkuu. On helppo tehdä päätöksiä viranhaltijoiden hyvin valmisteltujen esitysten pohjalta.

Toivotan hyvää kouluvuotta kaikille lapsille aina varhaiskasvatuksesta lukioon asti. Ja virkistävää syksyä kuntalaisille liikunnan, kulttuurin ja vaikkapa kansalaisopiston sivistävässä toimintaympäristössä.

Leo Niinikoski

Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja, varavaltuutettu

