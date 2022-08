Keski-Suomen maanpuolustusjuhlaa vietettiin näyttävästi Joutsassa

Joutsassa vietettiin sunnuntaina Keski-Suomen maanpuolustusjuhlaa. Joutsan kunnan, Ilmasotakoulun ja Keski-Suomen aluetoimiston järjestämä juhla näkyi päivän aikana useina ohjelmanumeroina pääasiassa koulukeskuksen ja liikuntahallin alueella.

Juhla käynnistyi aamulla lipunnostolla sekä Joutsan ja Leivonmäen sankarihaudoilla suoritetuilla seppeleenlaskuilla. Myöhemmin ohjelmassa olivat muun muassa Ilmasotakoulun sotilasvala, Ilmavoimien soittokunnan säestyksellä tehty ohimarssi ja samanaikainen Hawk- suihkuharjoitushävittäjien ylilento, valalounas sekä pääjuhla.

Lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus tutustua Ilmasotakoulun ja maanpuolustusjärjestöjen esittelyyn ja kalustonäyttelyyn sekä lottien työtä kunnioittavaan joutsalaisen Sini Pylkkäsen valokuvanäyttelyyn.

Aamupäivän juhlallisuuksiin kuului urheilukentällä järjestetty sotilasvala.

Pääjuhlassa puhunut Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen totesi maanpuolustustahdon olevan Joutsassa korkealla tasolla, sillä nykypäivän joutsalaisnuoret lähtevät innolla varusmiehiksi. Nissinen nosti puheessaan esille myös ne 197 joutsalaisnuorta, jotka lepäävät paikallisella sankarihautausmaalla.

Heidän tekemänsä uhraukset näyttäytyvät kunnanjohtajan silmissä vahvempina kuin viime vuonna, jolloin hän myös vieraili sankarihautausmaalla maanpuolustusjuhlan avaussanojaan pohtiessaan – tosin viime vuonna juhla jäi koronasyistä pitämättä.

– Silloin en nähnyt näiden nuorten miesten uhrausta samalla tavalla vahvana kuin näen sen nyt. Pidin kansakunnan turvallisuutta itsestään selvänä asiana. Ajattelin ulkona kävellessäni, että sotilaat ovat mahdollistaneet meille vankan perusturvallisuuden ja itsenäisyyden sekä jokaisen mahdollisuuden luoda omanlainen onnellinen elämä, Nissinen vertasi suhtautumisensa muuttumista sen jälkeen, kun maailmantilanne on muuttunut epävakaisemmaksi Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen myötä.

Pala paikallista sotahistoriaa kuultiin juhlassa myös joutsalaisen sotahistorioitsija Tapio Nurmisen kerrottua yleisölle sotamuistoja, joita paikalliset veteraanit ovat aikanaan kertoneet hänelle dokumentointia varten.

Pääjuhlan juhlapuhujana toimi professori, eversti evp. Martti Lehto.

Pääjuhlan varsinaisen juhlapuhujan professori, eversti evp. Martti Lehdon mukaan Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön muuttuivat perustavanlaatuisesti Venäjän hyökättyä helmikuussa Ukrainaan. Lehto totesikin maanpuolustusjuhlaa vietettävän aikana, jonka ei enää Euroopassa uskottu koittavan.

Lehto puhui laajasti Venäjän tekemästä valtapolitiikasta, kyberturvallisuudesta, Suomen Nato-yhteistyöstä, huoltovarmuudesta, varautumisesta sekä henkisestä kriisinkestävyydestä. Kolme viimeksi mainittua ovat professorin mukaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen perusta. Vuoden 2019 koronapandemia on osoittanut kuinka haavoittuvia yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat.

– Materiaalisen huoltovarmuuden rinnalla tulee tarkastella myös kriittisen osaamisen varmistamista. Palveluiden ulkoistaminen ja kansainvälistyminen ulkoistavat myös kansallisen osaamisen. Kriittisen osaamisen varmistaminen parantaa sekä huoltovarmuuttamme että kilpailukykyämme kansainvälisessä liiketoiminnassa, puhui Lehto.

Maanpuolustusjuhlan varsinainen pääjuhla järjestettiin iltapäivällä liikuntahallilla.

Puolustusvoimien tervehdyksen pääjuhlaan toi majuri Janne Väänänen, joka puhuimuun muassa puolustusvoimien päätehtävistä ja siitä, mitä on keskisuomalainen maanpuolustus. Keski-Suomen maakuntajohtaja Pekka Hokkanen puolestaan iloitsi puheenvuorossaan siitä, että Keski-Suomessa maanpuolustushenki on korkealla.

– Kotiseutu, lähimpien ihmisten yhteisö ja kotimaakunta ovat tärkeitä ja arvokkaita asioita, joita halutaan puolustaa ja joiden kehittämiseksi ollaan valmiita tekemään lujasti työtä. Näin meillä täällä Keski-Suomessa on aina ollut ja on tärkeää, että näin on myös tulevaisuudessa.

Pääjuhlassa jaettiin Majurin mediamalja, Keski-Suomen reservipiirien vuodesta 2009 alkaen jakama tunnustus, joka myönnetään maanpuolustustyön tunnettuutta edistäneelle keskisuomalaiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle. Palkinnon sai professori, eversti evp. Martti J. Kari.

Pääjuhlan musiikista vastasivat Ilmavoimien Big Band ja Joutsan lukion musiikkiryhmä.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen esitti maanpuolustusjuhlassa Joutsan kunnan tervehdyksen.

Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua päivän aikana esillä olleeseen puolustusvoimien kalustoon.