Enemmän kuin patsas

Muistatko Suomesta patsaisiin tai muistomerkkeihin liittyvää kiistaa tai suorastaan taistelua? En minäkään – ellei lasketa normaalia napinaa siitä, onko jollekulle merkkihahmolle tehty näköispatsas kohteensa näköinen vai ei.

Vaan tulepa Viroon! Kun asuu maassa, jolla on takanaan kohtuullinen pätkä neuvostohistoriaa, ei mikään patsas ole vain patsas. Kun kirjoitan tätä elokuun alun päivänä pian puoli vuotta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, on Viron hallitus juuri päättänyt, että maassa kaikki julkisilla paikoilla sijaitsevat neuvostomiehityksestä muistuttavat punamonumentit tulee poistaa näkyvistä mahdollisimman pian. Se tarkoittaa noin 200–400 muistomerkkiä.

Kaikkein kovimmin aiheen ympärillä kuohuu Narvassa, Viron venäjänkielisimmässä ja Euroopan unionin itäisimmässä kaupungissa. Siellä sijaitsee Narvan tankki: jalustalle nostettu T-34-tankki, joka pystytettiin vuonna 1970. Tankki on paikka, jonka äärellä narvalaiset muistelevat, kuinka neuvostoarmeija valloitti Narvan vuonna 1944. Tai vapautti Narvan, kuten itäinen historiankirjoitus tarinan kertoo. Myös tämän Narvan tankin hallitus nyt haluaa pois katukuvasta, mikä on aiheuttanut Virossa viime päivinä valtavaa keskustelua.

Meidän suomalaisten, jotka emme ole koskaan katselleet Leninin kasvoja luokkahuoneen seinällä tai tutun puistonpenkin vieressä, voi olla helppo sanoa, että sen kuin vain otetaan patsaat ja pulinat pois, mitäpä sitä ihmettelemään.

Mutta jos tankki tai muu muistomerkki on ollut jo vuosikymmeniä perheelle paikka, jossa käydään edesmennyttä sukulaista muistelemassa, on asia mutkikkaampi. Kun valtaapitävä ilmoittaa, että muistomerkki lähtee, on ensireaktio varmasti nousta takajaloilleen. Joku haluaa viedä monille tärkeän muistelun ja perinteen paikan.

Siinä tilanteessa nyt ollaan, ja keskusteluissa on jälleen samoja sävyjä kuin kevään 2007 Pronssisoturi-kiistassa, kun vironvenäläisille tärkeä patsas siirrettiin Tallinnan keskustasta hieman syrjempään. Silloin tilanne kärjistyi mellakoinniksi. Lähiviikkoina nähdään, mitä nyt ilmoitettu suurempi patsaidenpoistamisurakka aiheuttaa.

Virossa muistomerkkitaistoihin liittyy surkuhupaisiakin episodeja. Vuonna 2020 Etelä-Viron Viljandissa julkistettiin rakastetun laulajan Jaak Joalan patsas. Se oli kieltämättä melko persoonallinen, ja patsaan suunnittelussa ja julkistamisessa taisi mennä pieleen kaikki, mikä voi mennä. Joalan leski loukkaantui syvästi, ja loppuratkaisu oli se, että patsas peitettiin vaneristen seinien sisälle. Kuivan huumorin suurmestareina virolaiset ottivat tragikoomisesta sekoilusta kaiken ilon irti, ja vanerilaatikkoa tultiin katsomaan eri puolilta maata. Nyt patsas on siirretty – ilmeisesti vanereineen – Viron kansallismuseon kokoelmiin. Katupuheissa on vitsailtu siitä, että ehkä myös Narvan tankki pitäisi ympäröidä vanerilla tai kenties sen eteen kuuluisi laittaa traktori, Ukrainan hengessä.

Muistomerkkiasiat ovat tällaisia. Ne aiheuttavat sekä nauruntyrskähdyksiä että vakavia poliittisia kriisejä. Tästä kaikesta on hyvä oppia se, että on aivan turha naureskella tai pyöritellä silmiään millekään muistomerkille. Se on olemassa jostakin syystä ja se syy on joillekuille hyvin tärkeä. Voi vain toivoa, että kaikenlaiset muistomerkkikiistat ratkaistaisiin ennen kuin tunnekuohut hyökyvät yli.

