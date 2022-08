S-marketissa voi kierrättää ser-jätettä

Joutsan S-marketissa on nykyisin mahdollista kierrättää sähkö- ja elektroniikkajätettä. Kauppaan oli jo aiemmin mahdollista viedä käytöstä poistettuja paristoja niille tarkoitettuun yksittäiseen keräysastiaan, mutta loppukeväällä käyttöön otettiin laajempi ser-jätteelle tarkoitettu keräyspiste. Sinne voi nyt viedä paristojen lisäksi käytöstä poistettuja loisteputkia, energiansäästö- ja ledilamppuja, pienakkuja sekä pieniä sähkölaitteita.

Toisin kuin kaupan pihalla oleva muiden jätteiden kierrätyspiste, josta vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy, on kaupan sisätiloissa oleva ser-keräyspiste Osuuskauppa Keskimaan oma.

Keskimaan kaupoissa on ollut ser-pisteitä Joutsan S-marketin marketpäällikkö Teemu Lamminahon mukaan jo useamman vuoden ajan, ja niitä on laitettu yksiköihin sitä mukaa, kun yksiköitä on uudistettu. Aloitettuaan itse viime joulukuussa työt Joutsassa Lamminaho halusi kunnollisen ser-pisteen myös omaan yksikköönsä.

– Keskimaalla koko ajan viedään vastuullisuutta eteenpäin ja haluamme olla hiilinegatiivinen vuonna 2025. Mielestäni tämä on yksi semmoinen teko, jolla pystymme kantamaan vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta.

Ser-jätteen keräykselle on Lamminahon mukaan ollut selvästi Joutsassa kysyntää, sillä S-marketin keräyspisteeseen on tuotu kesän aikana paljon käytöstä poistettua sähköelektroniikkaa. Lamminaho on hyvillään siitä.

– Ennemmin niin päin, että ne ser-jätteet tulevat tuohon ja lähtevät oikeasti käsittelyyn, kuin että ne ovat jossain tuolla sekajätteessä.

Keräyspistettä on tyhjennetty marketpäällikön mukaan tähän mennessä kokonaisuudessaan pari kertaa, mutta paristojen ja polttimoiden keräysastiaa sen sijaan on saatu tyhjentää vähintään parin viikon välein. Lamminaho painottaa keräyksen olevan tarkoitettu nimenomaan pienelektroniikalle, eli esimerkiksi tiskikoneita tai televisioita keräyspisteelle ei voida ottaa.

– Ja tokihan sitten olisi hyvä aina paristoissa ne navat teipata kiinni. Sitähän suositellaan, ettei pääse oikosulkuja tulemaan, hän jatkaa.



Sähkö- ja elektroniikkaromua ottaa Joutsassa vastaan myös jäteasema. Lisäksi paristoja ja pienakkuja voi kierrättää pääsääntöisesti niitä myyvissä kaupoissa. Luhangassa ser-jätteen keräys on järjestetty konttikeräyksenä kylätalon pihalla.

Tarja Kuikka