Avoimet puutarhat -teemapäivän kohteita myös Joutsassa ja Luhangassa

Avoimet puutarhat -teemapäivä avaa sunnuntaina yli 850 puutarhaa ja pihaa yleisölle ympäri Suomen. Joutsan seudulla kohteita on neljä; aiemminkin tapahtumaan osallistuneet Tommolan tila Leivonmäellä ja Klemettilän vanhan kansakoulun piha Luhangassa sekä uudet kohteet Mäntyrinne ja Alamaisten alkuasukasleiri Luhangan Mämminiemessä.

Mäntyrinne on Helena ja Kauko Tiiron (kuvassa yllä) runsaan neljän hehtaarin rinnetontti, josta iso osa on luonnonvaraista metsää, ja varsinaisella piha-alueella on istutettuja tai luonnonvaraisia kasveja sekä jonkin verran nurmikkoa ja pengerrettyjä alueita. Alueen jättämiseen pitkälti luonnonvaraiseksi on vaikuttanut Tiirojen mukaan paitsi kivikkoinen ja kalliopintainen tontti itsessään, myös se, ettei pihasta haluta isotöistä.

Työtä pihan nykykuntoon saaminen on tosin vaatinut, sillä tontti oli alkujaan pystymetsää.

–Noin neljä vuotta sitten hakattiin pois kaksi kolmasosaa puustosta, mitä tässä oli, kertoo Kauko Tiiro.

Tiirojen tehdessä ensimmäiset tonttikaupat alueella vuonna 1990 kyse oli vain puolesta hehtaarista. Myöhemmin lisääntynyt tilantarve johti lisämaan ostoon. Pihansa pariskunta on suunnitellut pääosin itse ja toteuttanutkin, lukuun ottamatta rakennusten takia tehtyä louhintatyötä. He kuvaavat tonttia erittäin haasteelliseksi paikaksi rakentaa ja myös asua ottaen huomioon Suomen vuodenajat.

– Talvella on liukasta ja lunta, ja on lumitöiden tekemistä ja kaikkea semmoista. Mutta eipä tule aika pitkäksi, sanoo viitisen vuotta sitten puolisonsa kanssa virallisesti luhankalaistunut Kauko Tiiro.

Tonttiin Tiirot ihastuivat aikanaan ensi silmäyksellä. Tuolloin vielä Vantaalla asunut pariskunta oli katsellut paikkaa muualtakin, mutta vasta saavuttuaan katsomaan lehti-ilmoituksesta löytämäänsä, Mämminiemessä myynnissä ollutta tonttia myyjän kanssa, he totesivat löytäneensä sopivan paikan.

–Heti kun tultiin sen isännän kanssa tähän tontille pystymetsään, niin ajateltiin, että joo, tämä on meidän paikka, nauraa Helena Tiiro.

Ritva Peltosen tontilla voi esimerkiksi lähteä kävelylle peikkopolulle.

Avoimet puutarhat -teemapäivään Tiirot innosti osallistumaan naapuri, viereisen tontin vapaa-ajan asukas Ritva Peltonen, joka myös avaa pihansa yleisölle sunnuntaina. Peltosen kohteessa luontoelämykseen yhdistyvät taide, sadut ja tarinat, luovuuskin.

Vajaan neljän hehtaarin metsäisellä rinnetontilla voi esimerkiksi kävellä peikkopolulla, istahtaa Sydänkiven sopukka -kukkaislaavulle, tutustua Tiina Tammelinin taideteoksiin, heittäytyä itsekin luovaksi esimerkiksi maalaamalla kiviä ja nauttia tarjolla olevia piknik-herkkuja.

Kohde poikkeaa perinteisistä Avoimet puutarhat -teemapäivän kohteista. Peltonen sanoo, että tontilla ei ole paljoa kasveja, joten siellä kukkii luovuus.

–Me keskitymme puutarhatonttupuoleen, hän naurahtaa.

Taidepolku-ajatuksesta Peltonen innostui vierailtuaan muun muassa Taidekeskus Järvilinnassa sekä Kiven ja runon puistossa, ja hän on tuonut muualta napsimiaan ideoita omalle tontilleen. Hän on omistanut tontin muutaman vuoden ajan, mutta touhunnut siellä jo vuodesta 2015. Lähihoitajana työskentelevälle Peltoselle tontti on henkireikä, siellä hän pääsee tekemään jotain näkyvää ja palautumaan eri tavalla kuin muualla.

Puutarhapäivän osallistujien Peltonen toivoo tulevan positiivisella mielellä ja hieman pilkettä silmäkulmassa.

–Nyt voisi nauttia siitä, että heittäytyy vähän, sisäistä lasta herättelee. Ja voi pukeutua joksikin, jos haluaa, mutta ei ole mikään pakko.

Tarja Kuikka

