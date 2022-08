Oksaselle 80 kilon nostolla EM-hopeaa penkkipunnerruksesta

Joutsalaislähtöinen Sanna Oksanen kilpaili tiistaina Unkarissa penkkipunnerruksen EM-kilpailuissa Master II 63-kiloisten sarjassa. Oksanen taisteli itsensä hopealle tuloksella 80 kiloa, mikä on Oksasen ennätystulos tähän painoluokkaan ja sivuaa samalla Suomen ennätystulosta. Kilpailun voittaja nosti täysin saman tuloksen kuin Oksanen, mutta kisapuntarilla Oksasen ollessa painavampi hän jäi hopealle.

– Tiistain kisoista jäi tosi hyvä fiilis, hopea ei tuntunut häviöltä, koska hävisin sen samalla tuloksella voittajan kanssa. Oli kiva, kun oli todellista taistelua mitaleista, koska osallistujia oli seitsemän. Tämän hetken kunto on hyvä ja mentaalipuoli toimii erinomaisesti, tästä on hyvä jatkaa kohti uusia lukemia, totesi Oksanen.

Seuraavaksi Oksasella on kisakalenterissa ensin lokakuussa voimanoston MM-kilpailut Kanadassa ja marraskuussa saman lajin SM-kilpailut. Joulukuussa vuorossa on varustepenkkipunnerruksen SM-kisat Tampereella. Varustepenkkipunnerrus on Oksasen uusi aluevaltaus, jonka hän aikoo ottaa täysipainoisesti lajiharjoitteluun heti EM-kisojen jälkeen.

Jonna Keihäsniemi

Sanna Oksanen voitti penkkipunnerruksen EM-hopeaa 80 kilon nostolla Unkarissa. Kuva: European Powerlifting Federation