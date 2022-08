Ville Häyrinen Suomen Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtajaksi

Joutsalaislähtöinen Ville Häyrinen (kuvassa) on valittu Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) uudeksi valmennuksen johtajaksi. Ampumaurheiluliitto tiedotti valinnasta tämän viikon maanantaina.

Heinolassa asuva 40-vuotias Häyrinen on toiminut Ampumaurheiluliiton liikkuvan maalin päävalmentajana vuodesta 2009. Hänet on valittu liiton Vuoden valmentajaksi vuosina 2009 ja 2014 ja hän on voittanut miesten Suomen mestaruuden ja sijoittunut parhaimmillaan kuudenneksi poikien EM-kilpailuissa sekä kuulunut liikkuvan maalin maajoukkueeseen vuosina 2000–2005.

Lisäksi hän on kuulunut liiton valmennuksen johtoryhmään useiden vuosien ajan ja ollut mukana Suomen liikkuvan maalin joukkueen mukana lukuisissa kansainvälisissä arvokilpailuissa. Tänä torstaina hän matkustaa Ranskaan liikkuvan maalin MM-kisoihin.

Häyrinen aloittaa uudessa tehtävässä syyskuun alussa.

– Fiilikseni on odottava. Minulle on toki muodostunut vuosien aikana hyvä käsitys siitä, mitä valmennuksen johtaja tekee. Valmennuksen johtaja on kuitenkin aina ollut minulle esimies, jolta olen voinut kysyä asioista ja neuvoja. Nyt minä olen tässä esimiehen roolissa, Häyrinen toteaa Ampumaurheiluliiton tiedotteessa.

– Tunnen kuitenkin kaikki maajoukkueurheilijat ja -valmentajat. Siinä mielessä minun on helppo aloittaa työt.

Ampumaurheilun ensimmäiset maapaikat vuonna 2024 järjestettäviin Pariisin olympialaisiin jaetaan elo-syyskuussa Kyproksella haulikkolajien EM-kilpailuissa ja syyskuussa Puolassa kivääri- ja pistoolilajien EM-kilpailuissa. Ville Häyrinen sanoo Pariisin olympialaisiin liittyen, ettei aikaa isoihin korjausliikkeisiin enää ole.

– Pariisi on pidettävä tiukasti mielessä, mutta samaan aikaan on suunnattava katse sitä seuraaviin olympialaisiin, jotka ovat Los Angelesissa 2028. Meidän on saatava uusia huippuja ja levennettävä kärkeä.

Häyrisen sopimus on mallia 2+4 vuotta. Hänellä on kahden vuoden virkavapaa päiväkodin johtajan tehtävistään.

– Pariisin jälkeen on tsekkauspiste. Olympiapaikkoja ja -menestystä on saavutettava. En hyppää kylmiltään uuteen tehtävään, sillä minulla on vuosien kokemus esimiestyöstä ja hallinnosta.

Häyrinen hoitaa liikkuvan maalin päävalmentajan tehtäviä uuden toimensa ohessa, kunnes seuraaja löydetään. Koulutukseltaan Häyrinen on kasvatustieteiden kandidaatti ja yhteisöpedagogi (YAMK).

Tarja Kuikka

Kuva: Ampumaurheiluliitto / Lassi Palo