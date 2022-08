Sana sunnuntaiksi: Lähimmäisen rakkaudesta

Tulevan sunnuntain tekstit antavat tällä kertaa ohjeita siihen, miten lähimmäisiä tulee kohdella. Pyhän Hengen inspiroimaa sanaa välittävät meille, tällä kertaa, lääkäri Luukas ja kalastaja Pietari. Toisessa kirjeessään (1.Pt. 1:21) Pietari toteaa, että ” Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta”. Toisin sanoen, kaikki Raamattuun kirjattu ilmoitus on, Paavalinkin tiedon mukaan Jumalan sanaa. Se on kaikilta osin meille annettu rakentava, lohduttava ja kehottava ravinto, jokaista elämämme päiväämme varten.

Tässä asiayhteydessä on mielenkiintoista havaita, että Pietari on saanut välitettäväkseen kaksi merkittävä asiaa. Hän kertoo, kuinka maapallo on syntynyt ja kuinka se aikanaan tulee katoamaan. Ihmettelemme kuinka kalastaja osaa selvittää fyysikon ajatuksin, tulevia tapahtumia.

Ajan tapahtumien perusteella Pietari toteaa, että kaiken loppu on lähellä. Markus toteaa saman asian (Mark. 13:31) lyhyesti: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Emme tarkkaan tiedä milloin kaiken loppu on käsillä. Juuri tämän takia meidän on ojennettava oma elämämme Jumalan suoran sanan mukaiseksi. Epistolatekstissämme Pietari tähdentää meitä jokaista maltillisuuteen, raittiuteen ja rukoukseen toinen toisemme puolesta.

Jos ja kun toimimme Pietarin antamien ohjeiden mukaan, eteemme tulee ohjeena Raamatun kaksoiskäsky: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä, niin kuin itseäsi”.

Otan lopuksi vielä pienen esimerkin lähimmäisen rakkaudesta. Tapahtumapaikka oli Joutsan apteekki joskus 1950-luvulla. Kuulin sen isältäni, joka liikuttui kertoessaan sen minulle. Isäni oli paikalla tapahtumahetkellä, jolloin kuuli ja näki seuraavaa: ”Apteekissa oli asioimassa useita henkilöitä, joista yksi iäkkäämpi asiakas tuli kassalle noutamaan lääkkeitään. Hän sai lääkkeensä, mutta ilmoitti samalla, että hänellä ei ole yhtään rahaa. Silloin Joutsan apteekkari kumartui asiakkaan puoleen ja sanoi hiljaisella äänellä: – Se on maksettu”. Hyvin puhuttelevaa, eikö totta?

Pekka Rahkila

pastori