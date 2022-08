Voimakaksikko tsemppaa toisiaan – Oksanen taistelee tänään penkkipunnerruksen EM-kisoissa

Joutsalaislähtöinen Sanna Oksanen osallistuu tänään tiistaina penkkipunnerruksen EM-kilpailuihin Unkarissa. Budapestissä käytävissä kisoissa Oksanen kilpailee Master II 63-kiloisten luokassa.

Maaliskuussa voimanoston EM-kilpailuissa Oksanen nappasi lajihopeaa penkkipunnerruksesta ja toukokuussa hänet kruunattiin penkkipunnerruksen maailmanmestariksi. Molemmissa kilpailuissa Oksasen penkkipunnerruksen paras tulos oli 77,5 kiloa.

Budapestin kilpailuihin Oksanen lähtee luottavaisin mielin. Selkeänä tavoitteena on voittaa Euroopan mestaruus tuloksella 82,5 kiloa, mikä olisi samalla uusi Suomen ennätys.

– Valmistautuminen näihin kisoihin on mennyt tosi hyvin ja kuntoni on paras, mitä minulla on ollut tärkeitä kisoja ajatellen. Resurssit uuteen Suomen ennätykseen on olemassa, kommentoi Oksanen.

Oksanen kilpailee tänään Suomen aikaa alkuillasta ja kilpailua voi seurata Youtuben kautta livelähetyksenä.

Sanna Oksanen ja Henry Ollila seuraavat aktiivisesti toistensa uria urheilun parissa.

Suomen toiseksi vahvimman miehen kilpailukausi tältä vuodelta paketissa

Suomen toiseksi vahvimman miehen, joutsalaisen Henry Ollilan kausi on ollut rikkonainen. Maaliskuussa treeneissä tapahtuneen onnettomuuden vuoksi Ollilan polvi jouduttiin operoimaan. Polvi leikattiin 17. toukokuuta ja kesäkuun alkupuolelta lähtien jalkatreenit on saatu käyntiin pikkuhiljaa.

Vaikka kuntoutuminen on sujunut hyvin ja jalka kestää jo normaalin maastavedon, on tämän kauden isot kisat paketoitu Ollilan osalta.

– Totta kai harmittaa, että tämä kisakausi ei käynnistynyt. Minulla on kuitenkin kova tahto kuntouttaa jalka kuntoon nyt kerralla. Uskon, että ensi vuonna olen niin kovassa kunnossa, että voitan, summaa Ollila.

Mahdollisesti Ollila osallistuu syksyllä otevoimakilpailuun, jota kutsutaan vahvinlajien sisarlajiksi.

– Sanna oli viime vuonna melko lailla samassa tilanteessa selkäleikkauksensa jälkeen kuin minä nyt polvioperaation jäljiltä. Kyllä motivoi aika suuresti, kun näkee hänen nyt kisaavan ulkomailla Suomen edustajana isoissa kisoissa. Ja pitäähän näissä molemmissa lajeissa olla hieman hulluutta mukana, ilman sitä ei tässä pärjäisi, naurahtaa Ollila.

Jonna Keihäsniemi

Vaikka Sanna Oksanen ja Henry Ollila ovat eri lajien kilpailijoita, yhdistää heitä kova motivaatio ja tahto kehittyä lajissaan. Oksanen kisaa tänään tiistaina EM-kullasta, vaikka vasta reilu vuosi sitten takana oli iso selkäleikkaus. Ollilan polvi leikattiin toukokuussa ja kisakausi on taputeltu, mutta kova tahtotila puskee kuntouttamaan jalkaa parhaaseen mahdolliseen kuntoon.