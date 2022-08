Maanpuolustusjuhla tuo ihmispaljouden Joutsaan – aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin

Joutsassa järjestetään maanpuolustusjuhla sunnuntaina 7.8.2022. Järjestelyistä yhdessä kunnan kanssa vastaavat Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen aluetoimisto.

Joutsaan on tuona päivänä odotettavissa jopa 8.000 ihmistä. Ohjelmassa on muun muassa sotilasvala, ohimarssi ja hävittäjien ylilento sekä kalustonäyttely ja ilmavoimien soittokunnan konsertteja. Tapahtumat sijoittuvat pääasiassa urheilukentän, liikuntahallin, tekonurmen ja yhtenäiskoulun läheisyyteen.

Ohimarssi tapahtuu urheilukentältä Savontielle, Jousitieltä Puutteenkujalle ja Metsätietä takaisin urheilukentälle. Yleisö voi seurata marssia esimerkiksi Savontien ja Jousitien varrelta. Katsojille osoitetaan siihen soveltuvat paikat lippusiimoilla.

Puolustusvoimien sotilaspoliisit sulkevat teitä kyseisenä päivänä 7.8. Jousitiellä on voimassa tiesulku Pertunmaantien ja Yhdystien välillä kello 11–13 ja Savontiellä osuudella Tapiontie ja Jousitie kello 9–14. Myös muualla muun muassa keskusta-alueella saattaa olla poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä.

Varusmiehet eivät ole tulossa Joutsaan majoittumaan edellisenä päivänä. 99 prosenttia paikalle saapuvasta puolustusvoimien väestä tulee valapaikkakunnalle sunnuntaiaamuna. Saattaa kuitenkin olla, että sotilaspoliisin suojausosasto tulee etukäteen vartioimaan paikalle saapuvaa kalustoa. Tämä ei ole kuitenkaan vielä varmistunut.

Liikuntapaikkoja tarvitaan maanpuolustusjuhlan järjestelyihin, joten niistä moni on kiinni 6.–7.8. Näitä ovat urheilukenttä, Koulutien kuntosali, yhtenäiskoulun liikuntasali, Jousitie 54 B:ssä sijaitseva liikuntasali/tatami, tenniskentät sekä tekonurmi. Liikuntahalli on suljettu jo aikaisemmin 3.–8.8.

Myös pysäköinnin suhteen kannattaa olla tarkkana. Kutsuvieraspysäköinti on Työväentalolla. Yleisöpysäköinti on ohjattu vanhalle urheilukentälle (Kangasniementie 25), pankkiaukiolle sekä Talomuseon parkkialueelle. Yleisöpysäköintialueilta on non-stop bussikuljetus tapahtumapaikalle ja takaisin tiettyinä kellonaikoina.

Mahdolliseen kuumaan säähän on varauduttu vesipistein. Vesipisteistä on mahdollista ottaa juomavettä omaan vesipulloon. Vesipisteet sijaitsevat liikuntahallin seinustalla, kuntosalin päädyssä sekä yhtenäiskoululla C-talon seinustalla. Siirto-vessat löytyvät toimintakeskus Helperin parkkialueella, urheilukentän parkkialueella kalustonäyttelyn läheisyydessä sekä liikuntahallilta. Lisäksi koulukeskuksen wc-tilat ovat käytössä.

Maanpuolustusjuhlan ohjelmaan kuuluu muun muassa seppeleenlasku Joutsan ja Leivonmäen sankarihaudoilla, juhlallinen vakuutus sekä sotilasvala urheilukentällä, ohimarssi, valalounas, ilmavoimien soittokunnan konsertteja sekä pääjuhla liikuntahallilla. Liikuntahallilla on nähtävillä Sini Pylkkäsen Heijastuksia menneisyydestä -taidenäyttely.

Todennäköisesti yhdeksi suosituimmaksi ohjelmanumeroksi muodostuu Ilmasotakoulun ja maanpuolustusjärjestöjen esittely ja kalustonäyttely urheilukentällä.

Yläkuva: Kunnan julkistama karttakuva ohjeistaa Joutsan maanpuolustusjuhlan keskeisimmistä tapahtumapaikoista.