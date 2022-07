Jäähuoneen galleriassa muovia ja muita olioita

Galleria Jäähuoneessa nähdään loppukesästä Kikka Rytkösen taidenäyttely Osia ja olioita. Näyttelyn on kuratoinut Inka-Maaria Jurvanen, joka on kesäkahvila Meijerinliiterin taidenäyttelyjen luottokuraattori.

Performatiivinen hahmo, liikkuu tilassa. Näin teosluettelo kuvaa taiteilija Kikka Rytkösen performanssia Queen of PLASTEEK, jonka hahmon takaa löytyy taiteilija Rytkönen itse. Muoviroskasta koottuun prinsessa-asuun pukeutunut taiteilija liihottaa Jäähuoneessa, jakaa näyttelyvieraille muovista leikattuja pikkukaloja, siemailee avajaisjuomaa satavuotiaasta samppanjalasista ja juttelee samalla taiteen tekemisestä. Joutsalaisen kesäkahvila Meijerinliiterin Jäähuone-taidegalleriassa vietetään näyttelyn avajaisia, ja performanssi on osa avajaispäivän ohjelmaa. Tunnelma vanhassa kivinavetassa on yhtä aikaa kotoisa ja pikkuisen boheemi.

– En oikeastaan koskaan osta esineitä teoksiani varten. Löydän niitä kadulta ja kerään talteen. Esimerkiksi tämä muovinen pullonkorkki, se on rikki ja sen vuoksi heti kiinnostava. Ehjä ja täydellinen muovipullo ei kelpaa, se on vähän boring, Rytkönen selittää muovitaiteensa taustoja.

Jäähuoneessa leijuu muutama muoviesineistä luotu veistos, joista voi tunnistaa muoviesineitä, ja arvailla joidenkin osien alkuperää. Teokset ovat osa Maatuminen-nimistä installaatiota. Nekin kertovat taiteilijan kiinnostuksesta muoviin; muovi on suuri ympäristöongelma, mutta samalla monikäyttöinen materiaali taiteeseen.

Seinällä on sekatekniikalla luotuja teoksia, joissa ensimmäiset piirrot luodaan nestemäistä, sitten kuivuvaa maskinestettä käyttäen. Sen jälkeen alkaa teoksen muu muoto hahmottua. Kun tauluja ripustettiin Jäähuoneen kiviseinille, muovi kiinnitti taas taiteilijan huomion.

– Nämä taulut tulivat juuri kehystämöstä. Niiden pakkausmuovit olivat tosi kiinnostavia, Rytkönen naurahtaa.

Café Meijerinliiterin omassa taidegalleria Jäähuoneessa on kesäisin vaihtuvia taidenäyttelyitä. Lisäksi Meijerinliiterin pihapiirissä, Kokon tilan aittarakennuksessa, on pysyvä Juuret-näyttely kodin ja maatilan esineistöstä 1800–1900-luvulta. Näyttelyihin on vapaa pääsy kahvilan aukioloaikoina. Osia ja olioita on esillä Jäähuoneessa elokuun loppuun saakka, viikonloppuisin kahvilan ollessa auki.

Ilona Savitie

Yläkuva: Queen of PLASTEEK on taiteilija Kikka Rytkösen performanssi, joka nähtiin galleria Jäähuoneessa Rytkösen taidenäyttelyn avajaisissa kaksi viikkoa sitten.