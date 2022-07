Varo, voit jäädä koukkuun sukututkimukseen

Tämä on vaarallinen laji. Kuulopuheiden mukaan asia voi viedä ajantajun ja houkuttaa mukaan myös lähipiirin.

– Syyskuun neljäntenä päivänä vuonna 1994 menin Lahden kaupunginkirjaston mikrofilmihuoneeseen, ja jäin yhdestä kerrasta koukkuun, Erkki Kiuru Lahden Sukututkimusseurasta kertoi naurahtaen.

Joutsan pääkirjastossa puhuttiin viime viikon torstaina sukututkimuksesta. Paikalla oli 25 henkilöä, osa jo kokeneita alan harrastajia. Perinteisen sukututkimuksen lisäksi illan aikana käytiin läpi myös muotiin tullutta geneettistä sukututkimusta, jossa dna-testaamisen avulla voidaan selvittää sukulaisuuksia.

Lajin pariin pääsee tätä nykyä jo melko helposti, sillä internet ja arkistojen digitoiminen on tuonut monet vanhat henkilöarkistot kaikkien ulottuville verkkoon. Esimerkiksi Suomen Sukututkimusseuran kautta voi etsiä maksutta verkkosivuilta tietoja Luhangan asukkaista 1700–1800-luvulla. Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen sivuilla löytyy alkuperäisiä vanhojen kirkonkirjojen sivuja digitoituna myös Joutsasta.

Alkuun pääseminen voi olla omin päin kuitenkin hankalaa. Lisähaasteensa voi tuoda kirkkoherran koukeroinen kirjoitus vanhan kirkonkirjan sivuilla.

– Aluksi et saa käsialasta mitään selvää, mutta kyllä se pikku hiljaa selkenee! Ensimmäinen ohje aloittamiseen on: kysykää ja merkitkää talteen asioita niiltä, jotka ovat vielä elossa ja muistavat. Sen lisäksi kerätkää talteen kaikki paperit ja asiakirja, joita löytyy – kauppakirjat, perukirjat, valokuvat. Kysykää myös, ketä kuvissa olevat henkilöt ovat ja missä kuva on otettu, Keski-Suomen Sukututkijat ry:n sihteeri Kristiina Åberg opastaa.

Åberg kannustaa myös menemään kirjastoon hakemaan kyläkirjaa tai muuta seudun historiasta kertovaa teosta. Tietoja voi Åbergin mukaan täydentää esimerkiksi osallistumalla Facebook-ryhmiin, joissa muistellaan kotiseudun historiaa ja esitellään vanhoja valokuvia.

Sukututkimusyhdistyksiä toimii muun muassa Lahdessa ja Jyväskylässä. Osa yhdistyksien tilaisuuksista järjestetään etäyhteydellä, ja niihin voi osallistua omalta tietokoneelta käsin myös Joutsan seudulta. Joutsassa on jonkin verran entuudestaan sukututkimusta harrastavia, ja tänä syksynä on suunnitelmissa koota Joutsaan oma ryhmä aloittelijoille ja harrastajille.

Ilona Savitie

Ylä: Keski-Suomen Sukutukijoiden Kristiina Åberg ja Lahden Sukututkimusyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Kokko-Parikka varoittelivat Joutsan kirjaston sukuillassa sukututkimuksen riskeistä: harrastukseen saattaa helposti jäädä koukkuun.