Entiset 4H-nuorisovaihdossa olleet pitivät konferenssia, istuttivat taimia ja tutustuivat sahtiin

Moni nuori on saanut ensimmäiset kokemuksensa kansainvälisyydestä ja vieraista kulttuureista nuorisovaihdon kautta. Tutuimpia näistä ovat 4H-järjestön kautta tapahtuneet vaihdot, joilla on perinteitä jo 1950-luvulta lähtien.

Myös joutsalaisia ja luhankalaisia nuoria on ollut maailmalla tätä kautta, ja samoin ovat lukuisia ne paikalliset isäntäperheet, jotka ovat majoittaneet ulkomaalaisia vaihto-ohjelman kautta tulleita nuoria. Kansainvälinen nuorisovaihto IFYE (International 4H Youth Exchange) on yli 18-vuotiaille nuorille suunnattu nuorisovaihto-ohjelma, jossa nuori pääsee tutustumaan paikalliseen elämään ja kulttuuriin valitsemassaan maassa.

Vähemmän tunnettua on, että entisillä 4H-vaihto-ohjelmaan osallistuneilla on järjestönsä, joka on vieläpä varsin aktiivinen. Kyse on Suomalaiset IFYET ry:stä.

Joutsalainen Jonna Mönkkönen oli vaihdossa Pohjois-Irlannissa vuonna 2003. Tuon kokemuksen innoittamana hän on ollut aktiivitoimija edellä mainitussa järjestössä, yhdessä vaiheessa jo yhdistyksen hallitustasollakin.

– Yhdistyksemme on entisten 4H-vaihto-ohjelmassa olleiden oma järjestö, jonka tarkoitus on jakaa tietoa eri kulttuureista ja edistää yhteisymmärrystä eri kansallisuuksien välillä. Se on toiminut 53 vuotta ja Suomen järjestö on osa eurooppalaista emojärjestöä.

Suomalaiset IFYE:t toteutti Korpilahden Alkio-opistolla 16.–23.7. kansainvälisen tapahtuman, Euroopan IFYE-konferenssin, jonka yhtenä tarkoituksena oli esitellä mahdollisimman paljon kulttuurikohteita, luontoa, pienyrityksiä sekä paikkakunnan ympäristöstä löytyviä erityiskohteita. Konferenssiin osallistui 120 vierasta plus suomalaiset järjestäjät, kaikkiaan 14 maasta.

– Itseäni kannustaa tässä toiminnassa halu pitää edelleen yllä kansainvälisiä kontakteja. Järjestössä on mukana kaiken ikäisiä, parikymppisistä aina 80-vuotiaisiin, kertoo Mönkkönen.

Viikko sitten konferenssin väki jalkautui maastoon eri kohteisiin. Joutsan osalta kohteiksi valikoituivat kansallispuisto, 4H:n taimiteko Leivonmäen Havusuolla sekä Varastopanimon toimintaan ja sahtiperinteisiin tutustuminen.

Taimiteossa on ryhdytty toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Tavoitteena on istuttaa nuorten tekemänä 10.000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tällä kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen.

Bussillinen eri kansallisuuksien edustajia ja entisiä nuorisovaihdossa olleita kävi istuttamassa muutaman taimen Havusuon entisellä turvesuolla. Kysymyksiä heräsi muun muassa siitä, miten märkä suo on aikoinaan kuivatettu ja että miksi ihmeessä paikalle istutetaan lisää puita, koska suomalaisilla on selvästi niitä jo ennestään. Pottiputkien käyttö sujui pienen harjoittelun jälkeen vierailta mallikkaasti.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Alan Duncan oli nuorisovaihdossa Suomessa vuonna 1977. Hän tykästyi maahamme niin suuresti, että nyt kyseessä ollut reissu oli jo 15. kerta Suomessa. Jonna Mönkkönen oli 4H:n kautta vaihdossa Pohjois-Irlannissa vuonna 2003. Samanhenkisyys ja kiinnostus kansainvälisyyteen yhdistävät ikäerosta huolimatta.