Liimataisen perheellä on tukikohta Rutalahdessa ja lähetystyöt ulkomailla

Siinä määrin mielenkiintoista arkea elävät Niina ja Aki Liimatainen, että he kirjoittivat kokemuksistaan kirjan. Ihmeellinen iankaikkinen elämä myytiin heti loppuun. Uusi painos sekä kirjan jatko-osa ovat tekeillä.

Liimataisen perheen tukikohta ja koti on Rutalahdessa, mäntymetsän rauhassa. Koti on itse rakennettu, seinät ovat itse kaadettua ja keloksi kuivattua haapatukkia ja iso osa materiaaleista kierrätystavaraa. Rutalahteen on kotiuduttu askel kerrallaan.

– Meillä oli vuokra-asunto Toivakassa, tässä tontilla oli pelkkää metsää. Syksyllä 2010 rakensimme nopeasti rakoliiterin, toimme kaiken omaisuuden sen keskelle kasaan ja vedimme pressun päälle. Pressun pintaan satoi lunta, Niina Liimatainen muistaa.

Liiteriä tilkittiin talvea varten, ja pikku hiljaa talokin alkoi rakentua sen viereen. Ensin kesämökiksi tehty talo muutettiin jokin aika sitten virallisesti vakituiseksi asunnoksi.

Perheen 6-vuotias poika Sisu aloittaa syksyllä kotikoulun, jolloin koulunkäynti ei estä perheen matkustamista lähetystyöhön. Ensimmäiselle lähetysmatkalle Niina ja Aki lähtivät kaksistaan vanhalla ambulanssiautolla, Pohjois-Koreaan ja Kongoon mentiin lentäen.

Työ ei ole Liimataisille perinteistä palkkatyötä, vaan puheessa toistuu useasti sana kutsumus. Lähetystyön tekijöitä Suomessa on paljon, mutta useimmat matkustavat oman kotiseurakunnan tai järjestön lähettämänä. Liimataiset lähtevät matkaan kutsumuksen ohjaamana.

– Me molemmat ollaan jo lapsuudesta asti nähty se sama suunta. Ihan kuin meidän elämämme olisi nuoli tiettyyn suuntaan, ja tietyn suunnitelman toteutumiseen. Mikään seurakunta ei lähetä meitä matkalle, vaan menemme lähetystyöhön Jumalan lähettämänä. Ja siinä tapahtuvat ne ihmeet, josta kirjamme kertoo, Niina Liimatainen kertoo.

– Huvimatkustelu ja meidän kutsumuksemme ovat kaksi eri maailmaa. Usein olemme kuulleet sanan erikoinen, myös seurakunnassa. Meille tällainen työskentely ei kuitenkaan ole erikoista, vaan ihan tavallista, ja luonnollista.

Käytyjen maiden lukumäärällä tai matkakohteilla ei ole perheelle merkitystä.

– Ei se ole olennaista. Vaikka meidän pitäisi mennä tuohon Rutalahden keskustaan tänään, tai huomenna Pohjois-Koreaan. Kaikkialla on samanlaisia ihmisiä, joille me voimme antaa siitä, mitä meille on annettu, Aki Liimatainen toteaa evankelioimistyöstä.

Kuukausipalkan sijasta Liimataiset ovat matkustaneet Länsi-Päijänteen seurakunnan tuella, yksityisten ihmisten tukemana ja alkuvaiheessa myös osin omilla säästöillä. Aina matkanteko ei ole helppoa, ja usko on hetkittäin koetuksella myös lähetystyöntekijällä. Mutta kun on tullut aika lähteä matkaan, rahoitus ja kaikki muukin on aina järjestynyt. Siihen Liimataiset luottavat jatkossakin.

– Vaikka kerromme kirjassa myös vaikeista asioista, joita hengellinen työ sisältää, se ei tarkoita, etteikö se meistä olisi mielenkiintoista. Ja etteikö tässä työssä toteutuisi myös suurimmat unelmamme, Liimataiset toteavat kirjassaan.

Kirjasta tehdään parhaillaan uusintapainosta, ja kokemuksista tehtävää tv-ohjelmaa Katselkaa Herran tekoja voi seurata TV7-kanavalla sunnuntai-iltaisin. Kirjaa voi lainata Joutsan pääkirjastosta.

Ilona Savitie

Niina, Aki, Mose ja Sisu Liimatainen asuvat Rutalahdessa, itse rakennetussa kelohaapatalossa järven rannalla. Koti on hyvä tukikohta kirjoittaa kirjaa kokemuksista lähetysmatkoilta, jonne lähdetään koko perheen voimin.