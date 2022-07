Erilaisia näkökulmia yläilmoista – Aapo Pykäläinen hankki sinnikkäällä säästämisellä oman dronen

Joitakin vuosia sitten Aapo Pykäläinen katseli videoita ilmakuvauksesta ja innostui yläilmoissa kuvaamisesta. Nuoren miehen motivaatio oli kohdillaan ja ideasta kehkeytyi useamman vuoden säästämisprojekti, joka vuoden 2019 syksyllä sai sinettinsä. Sinnikkään säästämisen ja tarkan tutkinnan myötä Pykäläinen osti itselleen DJI Mavic Air 2-merkkisen ja 700 grammaa painavan dronen.

Drone eli kuvauskopteri, kulkee Pykäläisen matkassa kätevästi pienessä olkalaukussa. Mukana on lentoakkuja, latauskaapeleita, laturi, propelleja, ultraviolettilinssejä sekä kauko-ohjain, johon kiinnitetään älypuhelin. Kuvauskaluston kokoaminen sujuu muitta mutkitta, yhtä helposti kuin kopterin ohjaaminen.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

– Ei tässä ohjaamisessa sinänsä ole mitään vaikeaa, aika nopeasti tämän oppi. Drone pysyy paikoillaan tuulessa itsestään, mutta on kyllä herkkä tuulelle, summaa Pykäläinen.

Kesällä 2021 drone-säännöt tiukentuivat siten, että jokaisen kamerallisen tai vähintään 250-grammaisen dronen lennätyksestä vastaavan käyttäjän tulee rekisteröityä Traficomille. Lisäksi käyttäjien tulee perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa verkkoteoriakoe.

Dronen eli kuvauskopterin ohjaus tapahtuu erillisellä kauko-ohjaimella, johon on kytketty älypuhelin.

Myös Pykäläinen pänttäsi vuosi sitten ahkerasti kesälomallaan lennätykseen liittyvää itseopiskelumateriaalia. A1-verkkoteoriakoe sisälsi muun muassa kysymyksiä ilmatilarajoituksista, lentotoimintamenetelmistä, turva-asioista sekä tietosuojasta. Pykäläinen suoritti verkkoteoriakokeen hyväksytysti ja samalla hän rekisteröityi drone-operaattoriksi. Todistus verkkoteoriakokeesta tulee olla mukana lennättäessä joko sähköisenä tai paperisena.

Vaikka lennättäminen on Pykäläisen mukaan suhteellisen yksinkertaista, on dronen käyttämisessä otettava paljon eri seikkoja huomioon.

– Olen avoimen kategorian harrastaja, joten minulla pitää olla koko ajan suora näköyhteys droneeni lennon aikana. Lisäksi minun on huolehdittava turvallisesta etäisyydestä ihmisiin, rakennuksiin, eläimiin ja muihin. Maksimikorkeus on 120 metriä, jota en saa ylittää ja vastaavasti pitää huolehtia, etten lennä liian lähellä ihmisiä tai muita kohteita, täsmentää Pykäläinen.

Pykäläisen dronessa on sisäänrakennettu kamera.

Ilmassa tasaisesti lentävä drone tuottaa reaaliaikaista kuvaa kauko-ohjaimeen kytketyn älypuhelimen ruudulle. Sääolosuhteet vaikuttavat akun kestoon, mutta pääsääntöisesti yksi täysi akku mahdollistaa noin puolen tunnin lennon.

Pykäläinen on kuvannut dronella erilaisia maisemia sekä muun muassa syksyn puinteja. Keväällä yhtenäiskoulun konepäivässäkin drone oli yläilmoissa, ja kuvaamiseen Pykäläinen oli rehtorilta varmistanut luvan etukäteen. Sinänsä suurempia ajatuksia kuvauskohteista Pykäläisellä ei ole mielessä, vaan ideoita mieleen putkahtaessa dronen kanssa lähdetään matkaan.

– Tässä harrastuksessa on parasta nähdä ihan arkisiakin asioita eri näkökulmista. Ja onhan se kiva, kun ottamani kuvat ja videot yläilmoista kiinnostavat muitakin, kyllä niitä perheenjäsenille ja muille tutuille tulee välillä esiteltyä. Ja yksi sukulainen osti jokunen aika sitten oman dronen, kun innostui minun kuvistani, hymyilee Pykäläinen.

Täysi akku mahdollistaa noin puolen tunnin lennon.

Mikä ihmeen drone?

• Drone on kauko-ohjattava lentävä kopteri, jonka virtalähteenä on pääsääntöisesti akku

• Viime kesänä kiristyneiden EU-asetusten mukaan dronen operaattorin eli käyttäjän tulee rekisteröityä, jos käyttää yli 250 g painavaa dronea tai dronea, joka on varustettu kameralla tai muulla henkilötietojen tallentamiseen kykenevällä anturilla

• Rekisteröintimääräys koskee nykyään sekä harrastajia että ammattilennättäjiä

• 500 grammaa painavien kuvauskoptereiden kauko-ohjaajien on suoritettava verkkoteoriakoe, samaa koetta suositellaan myös 250-grammaisten koneiden lennättäjille

• Yleisesti Suomessa droneilla saa lentää lähes kaikkialle, kuitenkin tiettyjä rajoituksia on olemassa

• Enimmäislentokorkeus on 120 metriä

• Säännösten rikkominen, esimerkiksi ilmailurikkomus, voi johtaa sakkoihin

Viherin silta yläilmoista tarkasteltuna. Kuva: Aapo Pykäläinen

Keväällä yhtenäiskoululla pidettiin konepäivä, jossa Pykäläisellä oli drone matkassa. Kuva: Aapo Pykäläinen

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Aapo Pykäläinen kuvaa dronella pääasiassa maisemia ympäri vuoden.