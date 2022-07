Perttulan leikkipuisto joutui viime yönä laajan ilkivallan kohteeksi. Ison hiekkalaatikon rakenteita on revitty irti monesta kohtaa. Pöydän kansi on pantu päreiksi. Hiekkalaatikkoon on tyhjennetty iso jauhesammutin.

Betonijalkaan upotettu roskapönttö on kiskottu irti maasta ja heitetty hiekkalaatikon yhden kulmakatoksen päälle. Tästä oli seurauksena katon rikkoutuminen.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Paikalta löydettiin tyhjiä oluttölkkejä. Myös kauempana sijainneen skeittirampin roskapönttö on rikottu.

Leikkipuisto on kunnan uusimpia, ja sijaitsee keskustaajamassa kauppakeskuksen ja kunnanviraston välissä. Joutsan poliisi tutkii tapausta ja ottaa havaintoja vastaan, numerossa 040-511 7265.

Kuvan jauhesammutin oli tyhjennetty hiekkalaatikkoon.

Juttua on päivitetty 22.7. klo 16.23 poliisin kännykkänumerolla.