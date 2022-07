Luhangan Yrittäjien matkailuhankkeelle haetaan jatkoaikaa

Luhangan yrittäjäyhdistyksen 140.000 euron, kokonaan julkisen avustuksen saanut matkailuhanke käynnistyi viime vuoden heinäkuussa. Luhangan Yrittäjät ry haki viime kesänä Luhangan kunnalta hankkeelle välirahoitusta, mutta kunta ei sitä myöntänyt.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.5.2021, että hakijan tulee toimittaa ely-keskuksen antama myönteinen päätös hankkeen koko rahoituksesta ennen lainahakemuksen käsittelyä. Tämän käsittelyn jälkeen pöytäkirjoista ei löydy enää uudempaa mainintaa matkailuhankkeesta.

Luhangan Yrittäjät sai yksityisen rahoituksen hankkeen välirahoitukseksi. Luhangan matkailuhankkeen aloituskokous pidettiin ely:n kanssa 18.8.2021, jolloin kesä 2021 oli jo takana.

Hankejohtajana osa-aikaisena työntekijänä hankkeessa toimiva Aki Virtaniemi kertoo, että hanketyyppiä muutettiin ely-keskuksen vaatimuksesta. Muutoksen myötä hanketuen piiristä jäivät pois alkuperäisessä hanketyypissä kirjatut opintomatkat ja infokyltit.

Hankkeen toteutuneita tapahtumia ovat olleet tähän mennessä Reeti-ralli ja siihen liittyvä RallyParty-tapahtuma, Luhangan Valot, Messutohinat ja Luhangan Kesänavaus-tapahtuma. Lisäksi muutetun hanketyypin myötä poistettujen koulutustilaisuuksien tilalle tulleet hygieniapassi- ja järjestyksenvalvojavalmennukset on pidetty noin 40 hengelle. Infotilaisuuksia on pidetty eri tilaisuuksia varten tarpeen mukaan. Myös kattomainontaa on tehty eri lehdissä, sekä kohdistettua suoramainontaa esimerkiksi matkamoottoripyöräilijöille.

Tammijärven koululla pidettiin tänä keväänä Luhangan Yrittäjien organisoimana Messutohinat. Kuva: Janne Airaksinen

– Tapahtumien järjestämisessä haasteensa tuo myös se, että tapahtuma on hanketukikelpoinen vain silloin, kun se järjestetään julkisessa paikassa, esimerkiksi Mäkitupalaismuseo tai Tammisuoja ei ole sellainen. Tapahtuman on oltava myös uusi, ei jo aiemmin ollut. Paljon on esitetty ihmisten toimesta ideoita Matkailuhankkeelle, mutta suurin osa ideoista ei ole valitettavasti ollut hanketukikelpoisia, summaa Virtaniemi.

Virtaniemen mukaan iso osa Luhangan yrittäjiä on haastateltu ja yhteistyötä eri yrittäjien kanssa on saatu lisättyä verkostoitumalla. Viime kesänä Nisulan tilalla järjestettiin iltapalatilaisuus ja marraskuussa Ravintola Reetissä yrittäjille avoimet Yrittäjäjuhlat. Molemmissa tapahtumissa oli noin 30 osallistujaa.

Virtaniemen mukaan tänä keväänä oli tarkoitus järjestää uusi iltapalatilaisuus, mutta Luhangan pahentuneen koronatilanteen takia tilaisuutta siirrettiin useampaan otteeseen ja edelleen se on pitämättä, mutta se on tarkoitus järjestää.

– Jos tapahtumia varten syntyy kustannuksia ja tapahtuma peruuntuu, kustannukset eivät ole hanketukikelpoisia, joten myös siksi on oltava erityisen varovainen, ettei Luhangan Yrittäjille tulisi tarpeettomia kustannuksia. Yrittäjäyhdistys maksaa ensin tapahtumista tulevat kustannukset, jotka sitten haetaan ely-keskuksesta takautuvasti maksatushakemuksilla jälkikäteen. Hankerahaa tulee siis kuittia vastaan, summaa Virtaniemi.

Alun perin suunnitellut, pysyvät opasteet eivät olleet muutettuun hanketyyppiin mahdollisia, sillä investoinnit ovat tässä hanketyypissä kielletty. Mainoskylttejä valmistelevaa työtä pysyviä kylttejä varten voi tehdä, mutta luvan hakijana tulee olla Luhangan kunta. Virtaniemen mukaan pysyviin kyltteihin olisi mahdollista hakea myös investointitukea ja tehdä siitä oma hankkeensa, mutta siihen tarvittaisiin lisäksi iso osuus kustannuksista omaa rahaa.

– Tilapäisiä mainosbanderolleja tehtiin pari ja niitä on tapahtumissa käytetty ja tienvarressa kokeiltu, mutta voimakas tuuli aiheutti vaurioita, täsmentää Virtaniemi.

Virtaniemi kertoo yrittäjillä olleen kiinnostusta hankkia VisitJyväskylän näkyvyyspaketti, mutta kuluerä ei olisi ollut hanketukikelpoinen.

Virtaniemi toteaa, että Luhangan matkailuhankkeelle on suunnitelmissa hakea jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun, koska kesä 2021 oli jo ehtinyt mennä ohi hankkeen alkaessa ja lisäksi koronapandemia on rajoittanut voimakkaasti tekemistä.

– Budjetti pysyy samana, vaikka hankeaikaa pidennettäisiin. Rahaa on pystytty käyttämään vasta murto-osa, kiteyttää Virtaniemi.

Jonna Keihäsniemi

Kuva viime syksynä Luhangassa järjestetystä Reeti-Rallista, jonka järjestelyissä Luhangan Yrittäjät olivat vahvasti mukana matkailuhankkeen myötä. Kuva: JS arkisto/ Markku Parkkonen