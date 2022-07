Keskisenlammelle haetaan kunnostuslupaa

Keski-Suomen ely-keskus hakee vesilain mukaista lupaa Joutsan kunnan alueella sijaitsevan Keskisenlammen kunnostamiseen. Hanke sijoittuu Natura 2000 -alueelle Keskisenlampi-Riionlampi. Kohde on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin mukaisena SAC- ja lintudirektiivin mukaisena SPA-kohteena.

– Hankkeen toteuttaminen on tarpeellista lammen luonnon monimuotoisuusarvojen parantamisen vuoksi. Hankkeen on tarkoitus parantaa Natura 2000– kohteen valintaperusteena olevien luontotyyppien tilaa sekä lajien habitaatteja. Kunnostushankkeen tavoitteena on laajentaa avovesialueita ja hidastaa lammen umpeenkasvua kasvimassan mekaanisella poistolla, jolloin vesitilavuus palautuu lähemmäksi luonnontilaa, taustoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueen johtaja Tarja Savea.

Kunnostushankkeen lupakuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 27.7.2022 asti, johon mennessä asianosaisten tulee tehdä mahdolliset muistutukset.

Tällä hetkellä vesilain mukaisten lupien keskimääräinen käsittelyaika aluehallintovirastossa on noin vuosi tai vähän alle. Keskisenlammen lupahakemus on laitettu vireille 3.5.2022.

Keskisenlampea ei ole kunnostettu aikaisemmin tässä mielessä kuin nyt on kyse. Keskisenlammen vedenpinta on laskenut jokien perkaamisien ja muiden vesistöjärjestelyjen myötä noin metrin luonnontilasta, jolloin lampi oli jopa kymmeniä hehtaareja laajempi. Suurin lammen tilaan vaikuttanut toimenpide on ollut historiallinen Puulan laskuvesien johtaminen Hirvensalmen Kissakoskeen, jolloin veden virtaaminen Kälän reitille on lakannut.

Karttakuvassa Keskisenlampeen suunnitellut kunnostustoimenpiteet alueineen.

– Vedenlaskun seurauksena lampi on hiljalleen kasvanut umpeen, ja samalla sen arvokas lajisto on taantunut kunnostusyrityksistä huolimatta. Vedenpinnan nostamista alkuperäiseen korkeuteen ei voida Keskisenlammen kohdalla toteuttaa lammen ympärille kehittyneen asutuksen ja maatalouden takia, mutta mekaanisella kunnostuksella voidaan lieventää umpeenkasvun aiheuttamia ongelmia, valaisee Savea.

Käytännössä kunnostuksessa suoritetaan puuston raivauksia ja ruoppauksia järvessä. Ruoppausmassoista muodostetaan järvelle pesimäsaarekkeita. Hankkeessa tehdään järvellä ruoppauksia kaikkiaan yhdeksällä kohteella ja pääosin ruoppaussyvyys on noin puoli metriä. Näillä alueilla poistetaan kasvimassaa ja järven pohjamyötäisen umpeenkasvun myötä muodostunutta turvemassaa, ja kaivua ei uloteta varsinaiseen pohjasedimenttiin. Pintaruoppausalueiden kokonaisala on noin 1,29 hehtaaria.

Keskisenlammella vierailevia lintuja ja muita voi tiirailla lammen läheltä sijaitsevasta lintutornista.

Pintaruoppausten lisäksi tehdään pienialaisia syvempiä ruoppauksia noin metrin syvyydessä. Syvempiä ruoppauksia tehdään avo-ojien suualueilla, joihin on aiemmin läjitetty ojien perkausmassoja. Lisäksi lammen luusuan lähelle ruopataan kaksi allikkoa, joiden tavoitteena on vähentää eloperäisen kiintoaineen kulkeutumista Kälänjokea pitkin alapuoliseen Suonteeseen. Syvempien ruoppausalueiden kokonaisala on 0,19 ha.

Kertyneitä ruoppausmassoja sijoitetaan lammen vesialueelle lintujen pesimäsaarekkeiksi ja osa kuljetetaan mantereelle neljälle eri läjitysalueelle.

Ruopattavat alueet sijoittuvat Mieskonmäen osakaskunnan yhteiselle vesialueelle. Lisäksi osa hakemuksen mukaisesta kaivuusta sijoittuu yksityisomistuksessa olevalle Koivulehdon tilalle. Hakija on saanut hankkeeseen vesialueen sekä läjitysalueiden omistajien suostumukset.

Kaivuutyö tehdään syysaikaan kelluvalla kalustolla ja massojen siirto talviaikaan.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Keskisenlampea ei ole kunnostettu aikaisemmin tässä mielessä kuin nyt on kyse.