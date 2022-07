Nettiostoksia huijareilta

Poliisin tietoon on tullut pari Tori.fi-kauppapaikasta tehtyä ostosta, joissa ostos on maksettu yksityiselle myyjälle, mutta tuote on jäänyt saamatta. Tapauksissa kaupan kohteena olivat matkapuhelin sekä hevosen tarvikkeita. Näistä huijauksista epäilynimike on lievä petos.

Vastaavia tapauksia ilmenee aika ajoin myös Joutsan seudulla. Poliisi muistuttaa, että Torista tai muista internetin markkinapaikoista ei kannata ostaa ainakaan kovin arvokkaita tuotteita niin, että maksaa tuotteen myyjälle etukäteen ja tuotetta näkemättä.