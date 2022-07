Mieskonmäki kutsuu Enni Mustosen uutuuskirjassa Tekijä 

Suomalaisessa viihdekirjallisuudessa viime vuosien suosituimpia nimiä on ollut Enni Mustonen. Mustosen eli Kirsti Mannisen uusin romaani on huhtikuussa ilmestynyt Tekijä, jonka päähenkilöt viettävät paljon aikaa Mieskonmäen kylällä Joutsassa.

Kyseessä on kymmenosaisen Syrjästäkatsojan tarinoita -kirjasarjan viimeinen osa. Tekijä-kirjassa eletään 1960-lukua, seurataan Marimekon vauhdikkaita vuosia ja filmiteollisuuden menestyksen hiipumista. Tässä kohtaa juoneen liittyy myös Joutsa: Mieskonmäessä kuvattiin vuonna 1966 Mikko Niskasen elokuvaa Käpy selän alla. Pieni ja heittelehtivä rättisitikka kuljettaa myös Tekijä-romaanin henkilöt Mieskonmäen kyläkoululle ja Puulaveden rannoille.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Kirsti Manninen tekee taustatyön historiasta kirjoihinsa tarkasti ja antaumuksella. Pieni muutos on kuitenkin tehty: kirjassa esiintyvää kyläkoulua ei Mieskonmäessä todellisuudessa ole.

– Vältin nimenomaan oikeiden joutsalaisten kyläkoulujen käyttämistä, mutta valitsin mielestäni sopivan koulun paikan kartalta. Ajelin ja soutelin kirjan maisemissa ahkerasti Google Mapsin avulla, Manninen paljastaa.

Paikan päälle Manninen ei päässyt veneilemään, sillä hän työsti kirjaansa sydäntalvella ja oli tyydyttävä matkailemaan Puulavedellä virtuaalisesti. Muuten Joutsa on kirjailijalle tuttu paikka, jossa hän on vieraillut useasti.

Mannisen mukaan Joutsaan sijoittuvat kohtaukset elokuvan tekemisestä ovat varsin todenmukaisia Mikko Niskasen ja muiden aikalaisten muistelmiin pohjaten. Muutenkin Joutsa pyritään esittämään juuri sellaisena, kuin se 1960-luvun puolivälissä on ollut.

– Kävin todella ahkerasti läpi eri lähteistä Joutsan paikallishistoriaa, yritystoimintaa ja jopa linja-autojen aikatauluja. Iso apu oli vanhoista valokuvista kirkonkylältä ja muualta.

Manninen on kuluneen kymmenen vuoden aikana luonut Syrjästäkatsojan tarinoita -kirjasarjan, joka on ollut valtaisa myyntimenestys. Kirja per vuosi -tahdilla julkaistun sarjan edellinen osa Näkijä oli Suomen toiseksi myydyin kotimainen kaunokirja, ja sitä edeltänyt Pukija oli vuoden myydyin vuonna 2020. Tämän vuoden huhtikuussa ilmestynyt Tekijä nousi heti myyntilistojen ykköseksi.

Joutsan kirjastosta Tekijää ei saa suoraan hyllystä lainaksi: jutun tekohetkellä lainaaja pääsee varaussijalle 8. Melko nopeasti kirjan saa silti käsiinsä, sillä Joutsan kirjastossa niteitä on kaksi kappaletta ja Leivonmäen kirjastossa vielä kolmas.

Kirjailija Enni Mustonen eli Kirsti Manninen on tämän hetken suosituimpia kotimaisia kirjailijoita. (Kuva Jouni Harala)

Sarja päättyy suosiosta huolimatta nyt Tekijään, eikä päähenkilö Viena Blumen seikkailuja Joutsassa enää nähdä pidemmälle.

– Viena jatkaa onnellista elämäänsä ja yrittäjäuraansa vanhassa joutsalaisessa kyläkoulussa vain minun ja lukijoiden mielikuvituksessa, Manninen päättää.

Ilona Savitie

Enni Mustosen eli kirjailija Kirsti Mannisen uusin kirja Tekijä kuljettaa lukijansa Espoosta ja Helsingistä Joutsan Mieskonmäkeen.