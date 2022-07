Pappisen museokierroksella ennätysmäärä osallistujia

Kolmatta kertaa pidetty Pappisen museokierros teki kävijäennätyksensä. Peräti 120 henkeä osallistui paikallis- ja kulttuurihistorian hengessä pidettyyn tapahtumaan sunnuntaina, jossa kohteita oli 7.

Järjestäjää toiminut Pappisen kyläyhdistys on oivaltanut, että monessa talossa on talletettu historiaa ehkä hyvinkin pitkien aikojen takaa, ja suurta yleisöä kiinnostaa paikallishistoria.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Kierros alkoi Korpilahdentien ja Vartiamäen tien risteyksestä löytyvästä seppä Vihtori Järvisen muistomerkiltä. Järvinen oli harvinaisen osaava monitoimimies, joka asui paikalla 1925–1957 välisen ajan. Miehen kykyihin on liitetty seuraavat ammatit: seppä, kansansoittaja, viuluntekijä, pianonvirittäjä, kelloseppä, vesipumpuntekijä, veneenrakentaja, aseseppä ja puuseppä.

Leena ja Heikki Riitaoja ovat pitäneet kunnossa Muikkuparran tilan noin 170 vuotta vanhan pajarakennuksen. Tänä päivänä paja on niin hyvässä kunnossa, että sepäntaitoinen pystyy aidosti tekemään työtä rakennuksessa, joka korjattiin perinteitä kunnioittaen vuonna 2011.

Nykyinen isäntä kunnosti esimerkiksi pajan palkeet tarkalleen samanlaisiksi kuin hänen isoäitinsä isoisän puumerkin FM eli Filip Muikkuparran mukaan tekemät palkeet vuodelta 1844 ovat. Työnäytöstä sepän toimista vierailijoille olivat paikalla antamassa Joona Kuitunen ja Kia Vinqvist.

Simo Vallaskankaan omistama vanha Vallaksen maalaistalo Vartiamäessä on harvinaisen hyvin säilynyt. Pihapiirissä huokuu entisaikojen tunnelma. Tilalla on 1800-luvun puolella valmistunut päärakennus, meijeritupa, syytinkirakennus, pitkät aittarivistöt sekä jyhkeä kivinavetta on sijoiteltu alueelle tiiviin sisäpihamaisesti.

Venetahontiellä sijaitseva Koivulan talon pihassa oli pop-up-näyttely kesäasukkaiden Henna Takalan, Pablo Casson ja Marko Takalan tekemänä. Esillä oli Henna Takalan maalauksia muotokuvista maisemiin ja abstrakteihin teoksiin. Casson lähiluontokuvissa puolestaan seikkaili Tammimäen eläimiä ja perhosia.

Marko Takala oli tuonut näyttelyyn käsityönä valmistamiaan slide-sikarilaatikkokitaroita. Sikarilaatikkokitarat ovat vanhoja bluesin perinnesoittimia, joita on tehty jo 1800-luvun puolivälistä. Takala kertoo innostuneensa niistä kymmenkunta vuotta sitten.

– Itseäni niissä kiehtoo se, että jokainen soitin on oma yksilönsä äänimaailmaltaan ja ulkonäöltään. Olen koko ikäni soittanut kitaraa, säveltänyt ja laulanut eri kokoonpanoissa, eikä joihinkin kappaleisiin vain sovi mikään muu kuin sikarilaatikkokitaran rouhea soundi, kertoo Takala.

Reijo Hamina ylläpitää Pappisissa Puhelinmuseota. Esillä on eri aikakausien puhelimia ja teknisiä laitteita sekä työkaluja monilta vuosikymmeniltä. Irene ja Esko Mannisen Pohjolan museoaittaan ja riiheen on säilötty laajalti erilaisia maa- ja kotitalouteen liittyviä tarve-esineitä ja työkaluja, joista vanhimmat ovat 1840-luvulta.

Myös Tammimäen näkötorni oli kierroksen ohjelmistossa. Tammimäki on eteläisen Suomen korkein kohta (242 m) ja sen huipulla on Joutsan kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä 18 metriä korkea näkötorni.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kia Vinqvist ja Joona Kuitunen näyttivät Muikkuparran tilan vanhassa pajassa, kuinka sepäntyö oikeasti taitajilta luonnistuu.

Marko Takala oli tuonut Koivulan pop-up-näyttelyyn itse tekemiään slide-sikarilaatikkokitaroita. Ne ovat blues-musiikissa käytettyjä perinnesoittimia.