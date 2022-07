Joku nakkelee ruuveja autojen renkaisiin tarkoituksella – poliisi kaipaa havaintoja

Poliisilla on vahva epäilys, että joku kylvää Joutsan kylillä tarkoituksella ruuveja auton renkaisiin. Poliisin mukaan ruuveista on tehty havaintoja noin kuukauden ajan tästä taaksepäin. Poliisi kaipaa mahdollisesta ruuvinkylväjästä havaintoja kipeästi, sillä intressi selvittämiseen on suuri. Poliisille voi ilmoittaa havainnoista numeroon 040 5117 265.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli