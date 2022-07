Eläkeliiton Joutsan yhdistys juhlisti 50 vuoden taipalettaan

Eläkeliiton Joutsan yhdistys vietti sunnuntaina Lamminmäen tiloilla 50-vuotisjuhlaansa. Tilaisuus alkoi kirkossa pidetyllä juhlajumalanpalveluksella. Runsas juhlayleisö sai kuultavakseen Eläkeliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Arvo Leväsen. Hän otti kantaa niin koronaan kuin soteuudistukseenkin.

– Koronan vaikutuksia on viime kuukausina selvitetty perusteellisesti, miten korona oli vaikuttanut ja mitä pitäisi tehdä. Pääviesti oli: matalankynnyksen mielenterveyspalveluja lisää, kasvokkaisia kohtaamisia, nuorten kulttuurin tukemista, luottamusta tulevaisuuteen. Yllätys, yllätys, nehän ovat samoja asioita, joita ikäihmisetkin ovat tuoneet esille; yksinäisyys ja mielenterveysongelmat, hoidon laatu ja hoitovelka, kohtaamiset, harrastustoiminta, arvostus ja turvattomuus, osoitti Levänen.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Uudessa sotessa kotihoito ja omaishoito yhdenmukaistuvat hyvinvointialueilla. Leväsen mukaan näin poistuvat kuntakohtainen kirjavuus ja eriarvoisuus, kun hoitopalkkiot, myöntökriteerit hoitajien tuki ja pelisäännöt yhdenmukaistuvat hyvinvointialueilla.

– Eläkeliitto osallistuu kaikilla tasoilla omaishoidon ja kotihoidon uudistamiseen ja kehittämiseen. Merkittävä osa omaishoitajista on ikääntyneitä, korvaus alhainen, kulukorvausta ei ole ja muu tuki on vaihteleva. Näihin tavoittelemme korjauksia.

– Me Eläkeliitossa toimimme ylisukupolvisesti sekä vanhempiemme suuntaan että lapsiemme ja lastenlapsiemme suuntaan. Me olemme näköalapaikalla, on kokemusta elämän eri vaiheista ja historian tajun pohjalta antaa vinkkejä tulevaisuuteen ja luoda turvallisuutta, puhui Levänen.

Joutsan kunnan tervehdyksen juhlaan toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne.

– Hyvän ikääntymisen kulmakiviä ovat hyvät ihmissuhteet, mielekkäät elämän sisällöt, itsensä kokeminen arvostetuksi ja tarpeelliseksi sekä myös aineellisesti turvattu elämä, vanhuus. Eläkeliiton Joutsan yhdistys ja sen jäsenet ovat kuluneiden 50-vuden aikana vastanneet osaltaan tästä kokonaisuudesta ansiokkaan toimintansa kautta. Läheisten, vanhempien ja lapsien auttamisen lisäksi monet yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisia erilaisissa vapaaehtoistoimissa, muissakin kuin omassa eläkeläisjärjestössään, sanoi Kuurne.

Hän puhui Eläkeliiton arvoista kuten ikäystävällisyydestä, tasa-arvosta, yhteisvastuusta ja osallisuudesta.

– Ne ovat tekijöitä, joihin juhlivan yhdistyksen toiminta vuosikymmenien aikana on tukeutunut ja tulee jatkossakin tukeutumaan. Yhdistys on osoittanut toiminnallaan elävänsä tässä ajassa, ikääntyneiden puolustajana ja paikallisen hyvinvoinnin rakentajana.

Sihteeri Maija Salonen oli luonut historiakatsauksen yhdistyksen 50-vuotisesta taipaleesta. Kun yhdistys on toiminut kauan, niin myös aktiivisten toimijoiden joukko on ollut runsaslukuinen. Salonen kertoi toiminnasta vuosikymmen kerrallaan, ja hänen laskujensa mukaan lähes 100 joutsalaista on 50 vuoden aikana vienyt yhdistystä eteenpäin. Yksin ei ole siis tarvinnut puurtaa.

Yhdistys perustettiin huhtikuussa 1972. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Herman Manninen. Nykyinen puheenjohtaja on ollut Aarre Talja vuodesta 2019 alkaen.

Eläkeliiton toiminta on aina vetänyt hyvin väkeä, sillä esimerkiksi jäsenmäärä 1982 oli 283 henkeä. Tällä hetkellä jäseniä yhdistyksessä on 377. Joutsan yhdistyksen toiminta on saavuttanut arvostetun aseman toimiessaan ikäihmisten hyväksi.

– Eläkeliitto on jäsentensä luoma yhteisö, liitto, jossa kunnioitetaan edellisten sukupolvien työtä. Edellisten vuosikymmenien havainnot ja toiminta yhdistyksissä kuvaavat jopa paremmin tämän päivän todellisuutta kuin hienot strategiat konsaan. Ratkaisuja ei välttämättä osata sanoittaa missioiksi ja visioiksi, mutta ongelmat tunnistetaan ja toimeen tartutaan. Yhdessä vanhetaan eikä onnistumisen ilolla ole ikää, totesi Maija Salonen.

Juhlassa palkittiin myös ansioituneita ansiomerkeillä. Kultainen ansiomerkki: Anna Pussinen. Hopeiset ansiomerkit: Aarre Talja, Sirkka Långström, Heikki Kuurne, Raimo Kari ja Pekka Hentinen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen varapuheenjohtaja Anja Salonen (vas.) sekä yhdistyksen sihteeri Maija Salonen (oik.) toivottivat juhlaan tervetulleeksi Eläkeliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Sirpa Pitkäsen sekä liittovaltuuston puheenjohtaja Arvo Leväsen.