JoSePa kevätkierroksen jälkeen sarjakärjessä

JoSePa päätti jalkapallossa Miesten Viitosen kevätkierroksen mallikkaasti kesäkuun lopulla, kun ViPa kaatui Vihtavuoren tekonurmella lukemin 2–5. Voitto oli JoSePan kahdeksas peräkkäinen, joka todennäköisesti lähentelee joutsalaisen jalkapalloilun puolella ennätystä edustusjoukkuetasolla. Kauden ainut tappio tuli kauden ensimmäisessä ottelussa Petäjävedellä. Tämän jälkeen tilille on napsunut pelkkiä voittoja ja joukkue lähteekin kesätauolle sarjan kärkipaikalta.

Joukkue koki täksi kaudeksi pienimuotoisen sukupolvenvaihdoksen, kun useampi kokenut pelaaja ripusti nappikset naulaan. Kovasti nuorentunut joukkue on näyttänyt kyntensä ja pelannut melko kypsästi ottelusta toiseen.

Tälle kaudelle solmittiin myös farmisopimus naapurikunta Kangasniemen Nelosdivarijoukkue KaPa-51:n kanssa ja tämä yhteistyö on auttanut molemmat joukkueet hyvään vireeseen. Kangasniemen joukkueesta JoSePan pelejä on tullut pelaamaan esimerkiksi luottotoppari Antti Kahilampi, sekä JoSePan futsaljoukkueesta tuttu keskikentän raataja Elmeri Linnera. KaPa-51:n pelejä on käynyt pelaamassa omien Joutsan pelien lisäksi Heikki Rasmus, Janne Kosunen, Oliver Paappanen ja Elias Laitinen. KaPa-51 siirtyy kesätauolle Nelosdivarin toiselta sijalta.

Voittojen luottomies Heikki Rasmus on osoittautunut pitelemättömäksi kaveriksi sarjasta ja vastustajasta riippumatta. Heikki johtaa Viitosen maalipörssiä 16 maalilla 8 pelatussa ottelussa. Nelosessa maaleja on tullut 5 kappaletta viidessä ottelussa.

Sarja jatkuu syyskierroksella perjantaina 29.7., kun Joutsaan saapuu vieraaksi Petäjävedeltä PetPet. Syyskierros on perinteisesti ollut JoSePalle hankalahko pelaajiston suhteen, mutta kauden puoliväli puoltaa hyviä otteita myös kauden jälkimmäiselle puoliskolle.

Janne Kosunen

Yhteiskuvassa JoSePaa 9.5. Keuruulla edustanut kokoonpano. Kuva: Satu Muttilainen