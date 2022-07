Luhangan Vesihuolto Oy antoi selvityksen – kunnanhallitus haluaa yhtiökokouksen jälkeen ajankohtaisemman selonteon taloustilanteesta

Luhangan Vesihuolto Oy on vastannut kunnanhallituksen aiemmin keväällä antamaan selvityspyyntöön 22.6.2022. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan kuitenkin pyytää vielä uudemman selvityksen Luhangan Vesihuolto Oy:n ajankohtaisista taloustiedoista, jotka ovat saatavilla tänään 7.7. pidettävän yhtiökokouksen jälkeen. Uusi, ajankohtaisempi selvitys on toimitettava kunnanhallitukselle 1.9.2022 mennessä.

Luhangan Vesihuolto Oy:n kesäkuussa annetussa selvityksessä todetaan vuoden 2021 tulokseen heikentävästi vaikuttaneen niin Tammijärven Vesiosuuskunnan maksamattomat laskut kuin Vesiosuuskunnan laskutuksen siirtyminen joulukuulta 2021 tammikuulle 2022 kirjanpitäjän tekemän virheen vuoksi. Myös Vesihuolto Oy:n edellisen hallituksen aikana tapahtuneisiin virheisiin laskutuksessa sekä niiden korjaamiseen on varauduttu vuoden 2021 tilinpäätöksessä 4.917,64 eurolla kohdassa siirtovelat.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Luhangan Vesihuolto esittää, että kunta palkkaisi yhtiölle tilapäisen toimitusjohtajan, jonka tulisi korjata edellisen hallituksen aikaiset virheet, jonka jälkeen hommaa päästäisiin jatkamaan puhtaalta pöydältä. Myös vedenhinnan ja liittymismaksujen nostaminen nähdään yhtenä vaihtoehtona yhtiön kannattavuuden parantamiseksi.

Keskusteluissa on noussut esille mahdollinen fuusio Luhangan Vesihuolto Oy:n, Joutsan Vesihuolto Oy:n sekä Tammijärven Vesiosuuskunnan kanssa. Joutsan kunta on kuitenkin aloittamassa vuonna 2023 selvitystyön tekemisen Joutsan Vesihuolto Oy:n ja Joutsan kunnassa olevien kuuden vesiosuuskunnan tulevaisuudesta. Näin ollen realistinen aikataulu mahdolliselle fuusiolle on aikaisintaan vuonna 2024.

Selvityksessä todetaan, että Luhangan Vesihuolto Oy:n toiminnan kannalta tärkeintä on, että rahaliikenne toimii ja asiakkaat maksavat laskunsa. Mikäli näin ei tapahdu, syntyy likviditeettiongelma, joka aiheuttaa käytännössä lisärahoituksen pyytämisen Luhangan Vesihuolto Oy:n omistajalta, eli tässä tapauksessa Luhangan kunnalta.

Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 4.7. keväällä Luhangan Vesihuolto Oy:n hallituksesta eronneen Heikki Kiviniemen tilalle Martti Viinikaisen.

Jonna Keihäsniemi

Kunnanhallitus haluaa Luhangan Vesihuolto Oy:ltä tarkemman selvityksen taloustiedoista 1.9.2022 mennessä.

JS 15.3.2022 Luhangan Vesihuolto Oy:n tilanteesta halutaan selvitys

JS 13.4.2022 Luhangan Vesihuolto Oy:n laskutuksessa virheitä

JS 17.4.2022 Luhangan Vesihuolto Oy:n selonteolle myönnettiin lisäaika