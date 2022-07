Ikuista ininää…

Kyllä on kevät ja alkukesä tarjonnut taas ihmetyksen aiheita ja pohdittavaa. Tavanomaisten arkimurheiden lisäksi on pieni ihminen saanut miettiä jos vaikka mitä. EU:n herrat ja -rouvat tekevät jatkuvalla syötöllä vääriä tai oikeita päätöksiä, hallitus on tehnyt virheen tai viisaan päätöksen toisensa perään. Bensa maksaa liikaa, metsissä on puuta paljon tai liian vähän, maahan pitäisi saada lisää väkeä ulkomailta tai täällä jo olevien pitäisi lähteä pois, naapuri sotii…

On sitä siinä!

Onkohan niin, että tällaiselle tavalliselle talliaiselle tulee jo liikaa informaatiota? Tiedotusvälineet työntävät meille tuutin täydeltä ”totuutta”. Jokaiselle aiheelle ja asiakokonaisuudelle ilmaantuu lisäksi kuin tyhjästä kaikenlaista ”asiantuntijaa” ja päivystävää dosenttia, joista monenkin vaikuttimena on ainoastaan saada oma naama näkyviin.

Usein todetaan, että ennen kaikki oli paremmin. Alkaa tuntua siltä, että niin olikin! Nuoruudessani yksi tv-kanava ja Heikki Kahila kertoi totuuden ja agraariyhteisössä lähestulkoon tärkeintä kesäuutislähetyksen sisältöä oli säätiedotus.

Jos amerikan sotaherrat räjäyttivät jossain atollilla atomipommin, ei siitä maailmantuskaa koettu, vaan todettiin lakonisesti, että ”minkäpä niille tekee!” Ymmärrettiin toki asian vakavuus, mutta vastuun todettiin olevan niillä herroilla itsellään ja heinäseipäiden teroitusta saattoi jatkaa entiseen malliin tai niittokoneen katkennutta veiviä lähteä hakemaan lähikaupasta…

Suhde ympäröivään maailman ja sen tapahtumiin oli kenties selkeämpi?

Nyt pitäisi jokaisen syyllistyä kaikesta. Ilmastonmuutoksesta, koronaepidemiasta, lajien kadosta, kuluttamisesta, valtion velkaantumisesta, hävittäjähankinnoista, kansainvälisistä selkkauksista ja lupiinien hävittämisestä…. Pakinoitsijalla ei ainakaan ”piä kestä” moista ruljanssia.

Onneksi elämme nyt mitä ihaninta alkukesän aikaa ja voimme nauttia täysin siemauksin luonnonkauneudesta ja unohtaa ainakin hetkeksi muut murheet.

Lähdenpä tästä siis kuuntelemaan hyttysten ikiaikaista ininää ja läpsimään niitä!

Hyttysen ininä ja pistos saa meidät ja mielemme kiinnittymään juuri tähän hetkeen ja paikkaan! Sekös on hyvä asia nykymaailmassa. ”Nautitaan” siis hyttysistä ja ymmärretään niidenkin merkitys elonkehällä.

Se taitaa olla suurempi kuin ehkä arvaammekaaan…

Jouni Lavia