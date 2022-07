Savenahon ohituskaistan korvaukset nyt vireille

Tänä kesänä voi lähettää Maanmittauslaitokselle korvausvaatimuksia Savenahon ohituskaistan rakentamiseen liittyen Nelostiellä. Savenahon ohituskaistat Leivonmäen kirkonkylän eteläpuoliselle tieosuudelle valmistuivat vuonna 2019, ja viime viikon keskiviikkona pidettiin aiheesta maanmittaustoimituksen kokous Joutsan yhtenäiskoululla.

Toimituskokouksessa käytiin kattavasti läpi uudet tiejärjestelyt, suljetut tieosuudet, laskuojan paikat sekä tilusjärjestelyt koko ohituskaistojen matkalta. Päätteeksi maanomistajat saivat jäädä keskustelemaan omien tilojensa järjestelyistä ja korvauksista.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Paikalla olivat Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Vesa Hallikainen, lunastustoimikuntaan nimetyt uskotut miehet Matti Kosonen ja Matti Haapala sekä tienpitäjän eli Nelostien edustajana kiinteistöpäällikkö Markku Karvonen Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Tilaisuuden tärkeintä antia lienevät korvaukset, joita maanomistajille maksetaan menetetystä maa-alasta ja muista haitoista.

– Maanomistajalla on oikeus saada täysi korvaus omaisuudesta, joka lunastetaan. Maantielaki edellyttää, että nämä korvaukset suoritetaan jo viran puolesta, mutta jos maanomistajilla on lisäksi muita korvausvaatimuksia, ne on tehtävä tässä kesän aikana, Hallikainen neuvoi tilaisuudessa.

Ohjeet korvausvaatimusten lähettämiseen on toimitettu maanomistajille ja muille asianosaisille. Vaatimukset on toimitettava Maanmittauslaitokselle 18.8. mennessä.

Hallikaisen mukaan maanomistajalle maksettavia korvaussummia on arvioitu sen mukaan, mikä omaisuuden arvo oli haltuunotosta päätettäessä. Sitä peilataan markkina-arvoon ja tehdään indeksikorjaukset. Lisäksi korvattavasta omaisuudesta maksetaan korkoa haltuunottopäivästä alkaen.

Myös uuden kiertotien aiheuttama matkan pidentyminen voi olla peruste korvauksen saamiseen.

– Isommalla yksityistiellä korvaus tien kunnossapidosta maksetaan yleensä tiehoitokunnalle. Korvauksen saaja voi olla myös yksityinen kiinteistö, jos sen oma tieliittymä on siirtynyt kauemmas. Se voi tarkoittaa esimerkiksi maanviljelijällä pidentynyttä työmatkaa pellolle, tai pidempää työmatkaa kaupunkiin. Pidentynyt matka lasketaan tällöin maantien reunaan asti, Hallikainen opastaa.

Ilona Savitie

Maanmittaustoimitus koskettaa Nelostien ohituskaistojen osalta noin 70:ää maanomistajaa sekä kiertoteiden osalta noin sataa kiinteistön omistajaa. Tilaisuus pidettiin Joutsan yhtenäiskoululla, jonne oli tullut paikalle lähemmäs 30 maanomistajaa.