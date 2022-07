Mansikkakausi on alkamaisillaan – viileä alkukesä oli mansikan kukinnalle paras mahdollinen

Lehtosen Marja- ja hedelmätilalla odotetaan tästä kesästä viimevuotista parempaa satokautta mansikalle. Viileä alkukesä oli paras mahdollinen mansikan kukinnalle. Pitkä kukinta lupaa hyvää satoa, mikäli helteet pysyvät kohtuudessa.

– Ensimmäiset mansikat lähtevät myyntiin tämän viikon aikana. Ennustan 2 viikkoa pidempää satokautta pitkän kukinnan ansiosta, mikäli kova helle ei tule väliin. Mansikanviljelijän kannalta paras olisi sellainen 20 asteen päivälämpötila ja vähän viileämpiä öitä siihen, kertoo tilan isäntä Mika Lehtonen.

Mansikanviljely on pitkäjänteistä toimintaa. Juhannuksen alla tilan väki istutti uusia mansikantaimia noin 30.000 kappaletta. Lehtosilla on käytössään jenkkimalliin perustuva istutuskone, jota Mika Lehtonen ja Matias Lehtonen parantelivat aikoinaan huomattavasti paremmaksi kuin alkuperäinen malli. Koneella on vuodesta 2009 lähtien istutettu noin miljoona mansikantaimea.

– Istutuskone tekee samalla penkin taimille sekä vetää päälle muovin. Tämä yhdistelmä oli aikoinaan edelläkävijä. Muovi tarvitaan rikkakasvien torjuntaan ja lisää se lämpöäkin mansikkamaalle. Matiaksen käsialaa oli sähköjen teko koneelle, eli paineilmasylinteri tekee reiän muoviin taimea varten ja mikrokytkin pitää huolen, että taimet ja reiät kohtaavat oikein, selostaa Lehtonen.

Alkuaan mikrokytkin oli otettu vanhasta Talbotista. Nykyistä konetta edelsi varhaisempi modifioitu kone, joka sekin teki automaattisesti mansikkapenkin ja veti samalla muovia. Istuttaa sillä mallilla ei vielä voinut.

Mansikkatila joutui panostamaan koneiden tuotekehittelyyn siitäkin syystä, että palkattua työvoimaa mansikkapelloille oli vaikea saada. Ilmiö alkoi kehittyä heti tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Erja Lehtonen ja Klaoram Chamnian olivat mansikan istutuskoneen kyydissä laittamassa taimia maahan. Kuvasta näkee, kuinka mansikkapenkki, muovitus ja reikien tekeminen tapahtuvat automaattisesti.