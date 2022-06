Joona Kuitunen on uuden sukupolven perinnetaitaja

Juuri nyt Joona Kuitusta kiinnostaa hevosen kengitys, ja etenkin siihen liittyvien työkalujen valmistaminen. Tarvittaessa hän tekee muutakin, esimerkiksi miekan tai kokkiveitsen.

– Metalli on erilainen kuin muut materiaalit. Sen kanssa saa tuntea olevansa melkein vaaran rajoilla, siinä ovat läsnä kuumuus ja tuli. Ja onhan se mukaansatempaava tunne, kun pystyy muokkaamaan rautaa, joka ei ihan helposti lähde taipumaan, Kuitunen pohtii.

Pian 23 vuotta täyttävä Kuitunen on koulutukseltaan seppä, ammattitutkinto on enää pientä silausta vaille valmis. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa nuorella sepällä on oman yrityksen perustaminen, mahdollisesti jopa Joutsan seudulle.

Ehkä suvussa kulkee kiinnostusta perinteisiin ja vanhojen taitojen vaalimiseen: muun muassa Joonan pappa Antero Kuitunen on pitkän linjan kotiseutuyhdistysaktiivi Joutsassa.

– Suvussa on ollut myös muita metallityöläisiä ja muitakin käsityöläisiä, Kuitunen kertoo.

Joona Kuitunen asuu itse Jyväskylässä, mutta vanhemmat ovat Joutsasta kotoisin. Isovanhemmat asuvat yhä Joutsassa.

Joona Kuitunen tulee Joutopäiville sepän pestiin nyt kolmatta kertaa. Perinnenäytöksissä esitellään taonnan lisäksi tervanpolttoa ja sahdin valmistusta. Tutustua voi myös Talomuseon omiin kokoelmiin sekä Lotta-aiheiseen valokuvanäyttelyyn.

Taitokeskuksessa eli Jukolan talossa kädentaitoja on esillä kangaspuilla kudottujen töiden näyttelyssä sekä Taideseuran kesänäyttelyssä. Esillä on monipuolisesti erilaisia kudottuja töitä matoista tauluihin ja pöytäliinoista torkkuhuopiin. Samalla pääsee kurkistamaan, millaisia kudonnaisia Taitokeskuksen kangaspuilla tällä hetkellä on valmistumassa.

Ilona Savitie

Yläkuva: Sepän työt ovat 23-vuotiaalle Joona Kuituselle vuosia kestänyt harrastus ja pian myös ammatti. Joutsan Joutopäivillä Kuitunen on tavattavissa lauantai-iltapäivän ajan Talomuseolla.