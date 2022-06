Nuorten palkkatukea haki ennätysmäärä – Kunta työllisti 37 nuorta kesätöihin

Tänä vuonna nuorten palkkaamiseen tarkoitettua tukea haki Joutsan kunnalta ennätysmäärä. Kunnan henkilöstöasiantuntija Liisa Alfthan kertoo, että peräti 16 yritystä tai yhdistystä haki palkkatukea, mukana on myös yksi maatila. Aiempina kesinä hakemuksia on tullut vain joitakin yksittäisiä.

Myönnettävä tuki on puolet palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 170 euroa per nuori.

– Kunnan tarjoama kesätyö on pääsääntöisesti kahden viikon mittainen. Meiltäkin muutamia nuoria perui sillä perusteella, että olivat saaneet pidempiaikaisen kesätyöpaikan muualta. Tiedän myös joitakin nuoria, jotka ovat kunnalla kaksi viikkoa ja sen lisäksi toisella työnantajalla toiset kaksi viikkoa, eli nähdäkseni nuoret ovat tänä kesänä työllistyneet hyvin, summaa Alfthan.

Jimi Niiniaho on yksi niistä nuorista, jonka palkkaukseen yritys on hakenut kunnalta tukea. Niiniaho työskentelee koko kesän Joutsan Liikuntakeskus Oy:llä. Viikoittaisiin työtehtäviin kuuluu kuntosalin laitteiden putsausta sekä yleisen siisteyden ylläpitämistä. Jo ennen ensimmäistä virallista kesätyötä Niiniaho on autellut kuntosalilla, mistä virisi idea myös kesätyöhön.

– Koska kesätyöni on jaettu pidemmälle aikavälille, on työtunteja per viikko vähemmän. Tässä on omanlainen vapaus työaikojen suhteen, mutta samalla myös vastuu siitä, että tehtävät tulee tehtyä ja kuntosalin tilat pysyvät siistinä, summaa Niiniaho.

Mitään suurempaa hankintaa ei Niiniaho aio tienatuilla kesätyörahoilla hankkia, vaan ajatuksena on säästää syksyllä Jyväskylässä alkavia opiskeluita ajatellen.

Jimi Niiniaho pitää kesätöissään huolta siitä, että Joutsan kuntosalilla paikat pysyvät siistinä.

Palkkatuen lisäksi kunta työllistää omille osastoilleen tänä kesänä 37 nuorta, joista viisi työskentelee Leivonmäellä ja loput Joutsassa. Määrällisesti eniten nuoria on teknisellä laitoshuollossa ja puistotyössä.

Leivonmäkeläinen Roope Sipiläinen työskentelee kaksi viikkoa puistotöissä Leivonmäellä. Ensimmäisessä kesätyössään olevan Sipiläisen työtehtäviin kuuluu kunnan viheralueiden kunnossapito, pääasiassa päältä ajettavalla ruohonleikkurilla sekä trimmerillä.

– Tässä työssä on parasta se, kun pääsee olemaan ulkona ja periaatteessa saa tehdä töitä omaan tahtiin vapaasti, kunhan päivittäiset tehtävät tulee hoidettua, toteaa Sipiläinen.

Kesätyörahojaan Sipiläinen aikoo käyttää nykyisen moponsa tuunaamiseen.

Yläkuva: Roope Sipiläinen viihtyy ruohonleikkurin ratissa ensimmäisessä kesätyössään.