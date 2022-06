Kuntalan maalipinta poistetaan – uudelleen maalattuna pinta kestää hyvänä 20–30 vuotta

Jousitietä ajaneet ovat varmasti huomanneet, kuinka raitin ilmeeseen olennaisesti kuuluvan Kuntalan rakennuksen maalipintaa on poistettu alkukesän aikana. Rakennusmestari Juha Kainulainen johtaa aina perinteisesti kesäisin paikallisten työttömien ryhmää, jota käytetään erilaisten kunnan tai valtion kohteiden kunnostamiseen.

Nyt vuorossa on siis Joutsan kunnan omistama Kuntala-rakennus, joka maalattiin edellisen kerran vuonna 2006, tuolloinkin Kainulaisen johdolla.

– Osa maalista on hilseillyt pois, ja maalikerroksia on eri puolilla rakennusta yhdestä jopa viiteenkin kerrosta. Viimeksi teimme Museoviraston ohjeen mukaisesti, mutta totesin, että kestävimmän vaikutuksen saamme, kun poistamme kaiken vanhan maalin ja maalaamme sitten puhtaalle puulle, kertoo Kainulainen.

Näin tekemällä uusi öljymaalikerros kestää 20–30 vuotta talon seinässä hyvänä. Ensimmäinen maalikerros ohennetaan homesuojatulla vernissalla. Ennen kun tähän vaiheeseen päästää, vanha maali on poistettu käsipelissä raappojen ja tarkoitukseen kehitetyn lämmittimen avulla. Työ on parhaimmillaankin raskasta ja hermoja vaativaa.

– Kyllähän tämä äärimmäisen raskasta on. Käytännössä tunnin työllä saa puolesta neliöstä yhteen neliöön puhtaaksi. Lämmittimen käyttö on lisäksi tarkkaa hommaa, ettei maali ehdi sitä lämmitettäessä soseutua, jolloin poistaminen on tosi hankalaa.

Kainulaisella on ryhmässään tällä kertaa vain kaksi työllistettyä. Niinpä tämän kauden tavoite on saada puolet seinistä valmiiksi, ja loput jäävät seuraavalla kesäkaudelle.

Ryhmä on myös Metsähallituksen käytössä. Rutalahden Koskikaran kierroksen alkuun olisi uusittava portaat. Lisäksi pitkospuita tulisi korjata.

Pitkospuita on jo ehditty kunnostaa Valklammilla ja Myllykoskella. Leivonmäellä on tiedossa kahden uuden latusillan tekeminen. Viherin sillan kaiteet saavat kerroksen tervaa.

Yläkuva: Rakennusmestari Juha Kainulainen ja Eero Hietala tavoitettiin kuvaan raskaista hommista raappaamasta pois Kuntalan seinien maalikerrosta.