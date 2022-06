Mäkitupalaismuseolla niitettiin talkoilla ja ratkottiin Luhangan sahtimestaruus

Peltolan Mäkitupalaismuseolla järjestettiin juhannusviikolla heinänniittotalkoot ja Luhangan sahtimestaruuskilpailut. Heinätalkoot ovat kuuluneet museon juhannusviikkoon Luhangan Kotiseutuyhdistyksen nykyisen puheenjohtajan Mikko Majasen ja entisen pitkäaikaisen puheenjohtajan Arto Huuskolan mukaan jo vuosikymmenten ajan.

– Viitakkeella on niitetty pihapiiri, ja osa heinistä on laitettu seipäille tien laitaan, että ihmiset näkevät, miten sitä ennen on heiniä niitetty, Huuskola kertoi perinteestä.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Majasen mukaan turistit pysähtyvät usein valokuvaamaan pelkästään museon miljöötä, kun alueella on heinää seipäillä kuivumassa. Tänä vuonna kaikkia heiniä ei tosin laitettu seipäille, vaan osa niistä päätyi Majasen mukaan heti hyötykäyttöön eli museon naapuriin Mäentalon tilan karjan syötäväksi.

Huuskola muisteli heinää kuivatun museolla aikanaan myös haasioilla eli heinien kuivaukseen tarkoitetuilla telineillä.

–Tuommoinen luonnonheinä on vähän huono, jos on kuiva kesä. Se jää niin lyhkäiseksi, niin haasioilla se kuivui paremmin.

Yleensä museon heinätalkoissa on ollut Huuskolan ja Majasen mukaan 10–15 henkeä, mutta tänä vuonna samalla järjestetty sahtikisa houkutti niittohommiin pari-kolmekymmentä henkeä. Entisajan tunnelmaa työntekoon toi haitarimusiikki, jota soittivat talkooväelle ja sahtikisan yleisölle Mirja ja Pentti Könnö.

Heinätalkoissa ahkeroi muun muassa joutsalainen Matti Mäkinen, joka näytti, että seitsemänvuotiaskin on näppärä tekijä haravahommissa.

Talkoiden jälkeen MTK:n Joutsan ja Luhangan yhdistys järjesti mäkitupalaismuseolla Luhangan sahtimestaruuskilpailut, joiden voittaja lähtee edustamaan Luhankaa elokuussa Hauholle Sahdin SM-kisoihin. Kisaan osallistui kuusi sahtia, joista tuomaristo valitsi voittajaksi Niilo Ahosen tekemän sahdin.

MTK:n Tiina Heinosen mukaan kisa oli kahden ensimmäisen sijoittuneen osalta tiukka; Ahosen juoma vei voiton vain kahden pisteen erolla toiseksi tulleeseen Eero Keihäsniemeen sahtiin.

– Voittajasahdista kerrottiin näin: kaunein väri, vahvan voimakkaan makuinen, tumma, hyvä väri, makea, paras väri, vahva, Heinonen luetteli tuomariston arvioita juomasta.

Keihäsniemen sahtia tuomaristo piti hyvänä vaaleana perinteisen luhankalaisen sahdin värisenä, maultaan tuhtina ja hyvänä janojuomana. Jaetulle kolmannelle sijalle kisassa ylsivät Eku Eklund ja Jyrki Heinonen. Kilpailua tuomaroivat Seija Niininen, Kaija Sipilä, Jussi Mäkinen, Mikko Majanen ja Eero Aro.

Luhangan sahtimestaruuskilpailun voittajaksi valittiin Niilo Ahosen tekemä sahti. Kuvassa Tiina Heinonen MTK:n Joutsan ja Luhangan yhdistyksestä sekä sahtimestari Ahonen.

Tarja Kuikka

Katso lisää kuvia tapahtumasta:

Heinänniittotalkoot pidetään Peltolan Mäkitupalaismuseolla vuosittain aina juhannusviikon maanantaina.

Kaija Sipilä (vas.) ja Seija Niininen maistelemassa ja arvioimassa kisan sahteja.