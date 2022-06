Sotaharjoituksia ja investointitukia

Uutisviikko on taas ollut hurja. Päällimmäisiksi siitä jäävät Joutsan varalaskupaikan palaaminen Ilmavoimien sotaharjoituskiertoon sekä Joutsan ja Luhangan pääseminen mukaan EU:n korkeamman investointituen alueiden joukkoon.

Syyskuun lopussa varalaskupaikalla käynnistyy Baana22-harjoitus Ilmasotakoulun vetämänä. Edellisestä täällä pidetystä harjoituksesta on niin kauan, että se on häipynyt jo ihmisten muistista. 1990-lukua on kuitenkin veikkailtu.

Tämä on yksi merkki Suomen turvallisuusympäristön heikkenemisestä, johon on kuitenkin reagoitu nopeasti maamme johdon taholta. NATO-hakemus, puolustusmäärärahojen korottaminen ja harjoitusten lisääminen ovat tekijöitä, mitkä patoavat maahantunkeutumista harkitsevan tahon aikeet.

Tukialue 2:een kuuluminen vauhdittaa yritysten investointeja ja uudistumista, joten nyt jos koskaan joutsalaisilla ja luhankalaisilla yrityksillä on mahdollisuus toteuttaa investointisuunnitelmansa. Uusi tukimuoto kannattaa hyödyntää.

Koronan vaikutukset lisättynä Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ovat aiheuttaneet melkoisia muutoksia muun muassa talouteen. Tuleva syksy ja talvi vasta paljastavat tilanteen kehittymisen kaikessa alastomuudessaan. Ennustusten mukaan taantumaan ajautuminen ei ole poissuljettu. Siinä tilanteessa kaikenlainen taloudellinen vetoapu yrityksille on enemmän kuin tarpeen.