Sana sunnuntaiksi: Kutsu Jumalan valtakuntaan

Tulevan sunnuntain tekstit (Fil. 2:12–16 ja Luuk 14:16:24) käsittelevät kutsua Jumalan valtakuntaan ja kutsun vastaanottamista. Monet maallisen elämän tehtävät ja asiat voivat nimittäin estää ihmisiä ottamasta vastaan Jeesuksen elintärkeää kutsua.

Kutsun hylkääminen saattaa tarkoittaa, että uutta kutsua ei enää tulekaan. Jeesuksen esimerkkejä erilaisista Jumalan kutsuista. Raamatussa on paljon muitakin vastaavia kutsuesimerkkejä. Tullimies Sakkeus esimerkiksi sai kutsun ollessaan viikunapuussa.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Raamatusta käy ilmi, että Jumala kutsuu ihmistä kaksi tai kolme kertaa, elämän aikana. Miksi Jumala sitten kutsuu ihmistä? Vastaus on se, että Jumala on maksanut jokaisen luomansa ihmisen elämästä, korkean hinnan. Tämä hinta on hänen ainokaisen poikansa henki.

Jeesuksen uhrikuolema Golgatalla on niin suuriarvoinen, että tämän uhrin hinta riittää sovittamaan kaikkien ihmisten kaikki synnit. Sillä Roomalaiskirjeessä Paavali kertoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja vaeltavat pimeydessä. Ilman Jumalan mukaan tuloa Kenelläkään ei ole täällä pysyväistä asuinsijaa, siksi Jumala itse haluaa valmistaa meille todellisen ja lopullisen asumuksemme taivaassa.

Evankeliumiteksti tuo meille tarkasteltavaksi kaikkia Jumalan lupauksia, jotka liittyvät Jeesuksen kutsuun. Kutsu sisältää lupauksen iankaikkisesta elämästä suuren kuninkaan valmistamilla suurilla juhlilla. Juhlakutsua tarjotaan kaikille mutta harvat ottavat sen lopulta vastaan ja samalla menettävät elämänsä suurimman mahdollisuuden.

Eli meille jokaiselle tarjotaan uskossa vastaan otettavaksi ilosanoma Jeesuksesta. Hän kaiken Luoja ja syntiemme sovittaja, kuoli puolestamme, nousi kolmantena päivänä haudasta ja nousi taivaaseen. Hän on siellä valmistamassa suuria hääjuhlia niille, jotka uskovat häneen. Miten niin selvää ja kuitenkin niin vaikea uskottavaksi?

Pekka Rahkila

pastori