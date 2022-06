Seurakunnan kiinteistöstrategia valmistui – etenee kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi

Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt kiinteistöstrategian ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kiinteistöstrategia sisältää selvityksen seurakunnan rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista sekä niiden kuluista ja tuotoista.

Seurakunnan taloudelliset resurssit ovat niukat, sillä seurakunnan rakennusten kokonaiskorjausvelka on noin 5 miljoonaa euroa. Maaliskuun talousseminaarissa esitettyjen lukujen perusteella remontteihin on käytettävissä vuoteen 2024 mennessä 810.000 euroa.

Kiinteistöstrategiassa sovitaan vuoteen 2025 mennessä korjaukset Joutsan seurakuntatalon katon ja ilmanvaihdon uusimisen suhteen sekä Joutsan kirkon paanukaton kunnostaminen ja tervaus. Myös öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutosta on suunniteltu fossiilivapaiksi Luhangan talvikirkossa, Joutsan hautausmaan huoltorakennuksessa ja Leivonmäen kiinteistöissä. Näihin remontteihin on mahdollista saada kirkkohallituksen tukea.

– Merkittävin asia on varmaan esitys Pekkasten leirikeskuksen myyntiin laittamisesta. Sen vuotuiset kulut ovat 40.000–60.000 euroa. Lisäksi siellä on noin 0,5 miljoonan euron korjausvelka. Käyttöaste on alle 10 prosenttia. Kirkkohallitus ei myöskään tue seurakuntien leirikeskusten korjaushankkeita, taustoittaa seurakunnan hallintojohtaja Heikki Kangas.

Leirikeskuksen remonttikustannukset ovat noin 500.000 euroa. Kangas toteaa seurakunnan omien työntekijät ovat ilmaisseet, etteivät he tarvitse työtään varten (2 riparia vuoteen ja muutama leirikerhopäivä) omaa leirikeskusta, koska saman palvelun voi ostaa muualta.

Joutsan seutukunnan väestö ennusteen mukaan nuorison määrä tulee vähenemään, jolloin esimerkiksi rippileirien tarve vähenee yhdellä. Leirikeskus on pelkästään kesäkäytössä ja pääasiassa vuokrattuna muille käyttäjille.

– Kiinteistöstrategia ulottuu vuoteen 2025, koska tällä hetkellä tiedossa oleva varallisuus remontteihin on siihen mennessä käytetty ja sitten on uuden pohdinnan paikka mihin on varaa. Kiinteistöjen kuntoarviot ulottuvat vuoteen 2030 asti, kertoo Kangas.

Kiinteistöstrategiassa ehdotetaan, ettei vuoteen 2030 ulottuvalla jaksolla remontoida varojen puutteen vuoksi seuraavia kiinteistöjä: Annan Kamari (vanha seurakuntatalo), Joutsan kellotapuli, Luhangan Kehräämö, Luhangan asuintalo, Luhangan kesäkirkko, Leivonmäen asuintalo ja Leivonmäen kirkko.

Kiinteistöstrategia pitää päivittää vuoden 2024 aikana seuraaville vuosille, jolloin on tarkemmin tiedossa remontteihin käytettävä varallisuus vuosina 2026–2030.

Neuvoston kokouksessa erikseen päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Leivonmäen Kolkkapohjan myyntiin laittamista.

Kirkkovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan kirkkovaltuusto saa pohtia syyskuussa muun muassa sitä, minkälainen on Pekkasten leirikeskuksen tulevaisuus.