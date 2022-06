Tammi kannustaa liikkumaan kesän aikana pyörärastien merkeissä

Urheiluseura Tammijärven Tammi käynnisti tällä viikolla pyörärastit, joiden merkeissä seura haluaa kannustaa ihmisiä liikkumaan. Kyse on viidestä pääasiassa Tammijärven alueen laavuille sijoitetusta rastista, joiden suorittamisohjeet löytyvät urheiluseuran Facebook-sivuilta ja Luhangan koulun pihapiirissä olevan vanhan rakennuksen, Marttalan, ovesta.

Tammen hallituksen jäsen Saija Kangas (kuvassa) arvelee paikallisten osaavan suunnata rasteille jo pelkästään laavun nimen perusteella, mutta sanoo ohjeissa huomioidun myös sen, että paikkakuntaa vähemmän tuntevat eivät välttämättä tiedä alueen laavuja.

– Tiedotteeseen on laitettu koordinaatit, että jos on vieraampi, niin voi suunnistaa koordinaattien avulla. Karttahan siinä on vähän ylimalkainen, mutta kyllä siinä päätiet näkyvät. Tänä päivänä tietysti kun ihmisillä on kännyköissä kartat, niin sillä koordinaatit löytää aika hyvin, jatkaa Kangas.

Miten rasteja ajellaan – siis esimerkiksi missä järjestyksessä – sillä ei ole Kankaan mukaan väliä, eikä kaikilla rasteilla tarvitse välttämättä käydä. Ajatuksena on se, että kun käy rastilla, voi kirjata nimensä sieltä löytyvään vihkoon, ja kun rastien suoritusaika elokuun puolivälissä loppuu, Tammi arpoo osallistuneiden kesken kylpylälahjakortin. Kangas huomauttaa, että vaikka puhutaan pyörärasteista, ei laavuilla ole pakko käydä pyöräillen.

–Sinnehän voi tulla joko kävellen, juosten, ihan millä lailla vaan. Lähinnä se, että saadaan ihmisiä liikkumaan.

Tammi järjestää pyörärastit ensimmäistä kertaa. Seura halusi Kankaan mukaan järjestää kesälle jotain ohjelmaa, sillä talvella hiihtäminen on suuressa roolissa, mutta kesä taas jää hieman paitsioon. Idean pyörärasteista Tammijärvelle paikalliseen urheiluseuraan toi juuri Kangas itse, törmättyään konseptiin lomaillessaan perheensä kanssa viime kesänä Pohjois-Suomessa.

–Siellä nähtiin tämmöinen pyörärastihomma. Ajateltiin, että sitähän voisi kokeilla täälläkin nyt, kun pyöräily on muutenkin ollut sillä lailla nosteessa.

Saija Kangas arvelee Tammen voivan järjestää pyörärastit toistekin, jos vaan kävijöitä tänä kesänä on. Seurassa katsotaankin nyt, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Kankaan mukaan rastisuoritusten ilmoittamisen olisi voinut tehdä toisinkin – esimerkiksi niin, että rastilta otettaisiin kuva, joka lähetettäisiin vaikkapa sähköpostilla Tammelle – mutta sähköisen ilmoittamisen sijaan tavaksi valittiin nyt tarkoituksella perinteinen vihkoon kirjaus.

–Silloin se on kaikille mahdollista, ei rajaa ketään pois, perustelee Kangas.

Tarja Kuikka