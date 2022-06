Ilmasotakoulun harjoitus syyskuun lopulla sulkee Nelostien Joutsassa – sulun vuoksi kiertotie käytössä

Nelostie suljetaan Joutsassa sunnuntai-iltana 25.9. alkaen välillä Pertunmaantien liittymä – Korpilahdentien liittymä. Sulku kestää perjantaihin 30.9. varhaiseen aamuun asti. Sulusta aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle ja kyseisenä aikana liikenne ohjataan kiertotielle.

Tiesulun syynä on Ilmasotakoulun BAANA22-harjoitus, jossa Joutsan varalaskupaikalta toteutetaan käsin ilmavoimien lentokalustolla aktiivista lentotoimintaa. Asiasta kertoi Toivakan kunta verkkosivuillaan 16.6.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Jyväskylän suunnasta kiertotie kulkee reittiä Vt 9 Kanavuoresta Kuopion suuntaan – Vt 13 Lievestuoreelta Kangasniemen suuntaan – Mt 616 Kangasniemen kiertoliittymästä Joutsan suuntaan – Joutsan taajamassa takaisin Vt 4:lle. Myös maantie nro 618 Toivakan kautta on käytössä. Kiertotie pidentää matkaa noin 40 kilometriä ja matkantekoon on hyvä varata lisäaikaa noin tunti.

Tiesulun aikana suositellaan käytettävän Päijänteen länsipuolen reittejä Jyväskylän ja Lahden välillä mahdollisuuksien mukaan.

Sulkualueella asuvien tai sinne välttämättömistä syistä ajavien osalta liikkumisesta paikan päällä ohjeistaa Puolustusvoimat. Hälytysajossa olevilla viranomaisajoneuvoilla on luonnollisesti sulkualueelle esteetön pääsy.

Baana22-harjoitus tuo varalaskupaikalle laajan lentokaluston

Ilmavoimien tiedotuspäällikkö Joni Malkamäki kertoo Baanan olevan Ilmavoimien vuosittainen maantietukikohtaharjoitus, jonka tavoitteena on suorittaa lentokoulutusohjelmien mukaisia laskeutumisia ja lentoonlähtöjä maantietukikohdassa. Ilmavoimat harjoittelee säännöllisesti tukeutumista muualle kuin kotitukikohtiin, jotta lentokoneet voidaan tarvittaessa hajauttaa nopeasti eri puolille Suomea. Toiminta maantietukikohdissa kuuluu kaikkien Ilmavoimien lentäjien koulutukseen.

– Baana-harjoituksen järjestämisvastuu kiertää vuosittain Ilmavoimien joukko-osastojen kesken. Tänä vuonna on Ilmasotakoulun vuoro ja Joutsa on yksi Ilmasotakoulun vastuualueen maantietukikohdista. Baana järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea, koska Ilmavoimat kehittää ja ylläpitää valmiutta maantietukikohtien käyttöönottoon koko maan alueella. Harjoitus järjestetään tänä vuonna Joutsassa juuri siksi, että edellisestä harjoituksesta Joutsassa on kulunut jo aikaa, taustoittaa Malkamäki.

Varalaskupaikalla toteutettavaan lentotoimintaan osallistuu F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä, Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskoneita.

Ilmavoimat tiedottaa Baana 22 -harjoituksesta tarkemmin syksyllä lähempänä harjoituksen alkua.

Jonna Keihäsniemi

Karttaan merkitty Ilmasotakoulun harjoituksen vuoksi käytössä oleva kiertotie ajalla 25.9-30.9. Kuva: ELY-keskus.

Uutista päivitetty 17.6. klo 9.40. Juttuun lisätty Ilmavoimien tiedotuspäällikön osuus.