Jan-Johannes Tollet valittiin Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi

Tiistaina kokoontunut Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi virkavaalissa uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi Jan-Johannes Tolletin. Tollet sai 69 annetusta äänestä 39. Tollet vahvisti keskiviikkoiltana ottavansa paikan vastaan.

Tollet oli kärkiehdokkaana myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtajahaussa, josta hän kuitenkin vetäytyi keskiviikkona.

Keski-Suomen hyvinvointijohtajaksi haki 11 henkilöä, joista kuusi haastateltiin. Jatkoon haastattelujen ja kirjallisten tehtävien jälkeen etenivät Tollet ja Mikko Komulainen.

Hyvinvointialuejohtajan virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi ja se on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja palkkauksesta sovitaan Tolletin kanssa tehtävässä johtajasopimuksessa.

Tollet on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan virasta.

Jonna Keihäsniemi